La pediatra con il sorriso "Genitori malati d’ansia"

di Claudio Cumani

L’ultimo episodio le è capitato ieri in ambulatorio mentre spiegava a una madre lo svezzamento. "Ma la pappa la devo girare io?", ha chiesto la neo-mamma. "Avrei voluto dirle di chiedere a Cracco", sorride Paola Di Turi (nella foto), una pediatra che ha raccolto in un diario i dialoghi più surreali e significativi con i genitori dei suoi piccoli pazienti. Tanto surreali da averci scritto un libro da cui è stato tratto adesso un testo teatrale. Dottoressa, mio figlio si muove: è normale? è lo spettacolo portato in scena stasera alle 22 dall’attrice Cristina Chinaglia nel chiostro di Santa Cristina nell’ambito del festival ‘Tutto esaurito’.

Prima di questo reading lo ‘Psycho Talk’ con Vito e, dopo, l’assolo di Martina Sacchetti sullo stress di essere sostenibili. Il campionario snocciolato dal medico-autrice è vario e sorprendente: si va dalla mamma che chiede se sia meglio dare l’acqua alla bambina con la bottiglietta o con il bicchiere a quella che domanda se può portare il figlio fuori quando piove. E poi c’è chi chiede un consiglio sulla marca del sapone per lavare le posate del piccino e chi vuole iscrivere a un corso di nuoto un maschietto di soli due mesi.

La curiosità è che Paola Di Turi è moglie di Marcello Domini, il chirurgo infantile arrivato al successo editoriale con una lodata saga familiare bolognese di cui è appena uscito il secondo volume edito da Marsilio Boom!. Lei si schernisce: "Marcello è uno scrittore, io una descrittrice. Lui crea, io racconto quello che vedo".

Dottoressa, come le è venuto in mente di raccogliere nei taccuini le cose più curiose che le sono capitate in ambulatorio?

"Quella di scrivere in un diario i propri disagi è una pratica che insegno ai ragazzini. Ho pensato che potesse funzionare anche per me, usando però il filtro dell’ironia. Trasformare le difficoltà in un sorriso è una preziosa chiave di sopravvivenza. Ma c’è di più. Sono convinta che le persone possano migliorare se si mostra loro i limiti e le fragilità di cui soffrono".

Il problema dei genitori di oggi è l’ansia?

"Sì, ho trovato in tutti gli ambulatori in cui ho lavorato lo stesso problema: la paura dei padri e delle madri. Paura dei figli e di non saper fare i genitori, intanto. Ma anche paura provocata da un eccesso di informazione legata a Internet, alle chat. Avere a disposizione molte fonti dà un’illusione di competenza e un desiderio di controllo. E questo genera ansia. Bisogna far capire che sono i medici ad avere competenza perché hanno studiato".

Alla luce di tutto questo, rifarebbe la pediatra?

"Assolutamente, sì. I bambini mi piacciono e mi incuriosiscono. E poi la cura dei pazienti passa anche attraverso l’accudimento del disagio familiare. Sorriderci sopra può aiutare. Non si tratta solo di individuare le malattie ma di venire incontro ai bisogni della gente".