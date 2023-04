La ‘Pelle’ di Pep Marchegiani Torna l’arte all’Arena del Sole

L’Arena del Sole di nuovo coinvolta nell’arte e Daniela Campogrande Scognamillo col suo marchio Campogrande Concept ancora alla regia di una mostra tra i vari piani del teatro. Questa seconda esposizione intitolata Pelle coinvolge Pep Marchegiani, artista abruzzese che si dichiara sostenitore dell’arte ‘senza padroni’ e che ha tra le sue gesta, al di fuori di uno spazio espositivo – tradizionale o irregolare – l’azione con cui sono state incappucciate le statue del Pincio con sacchetti di plastica nera, per denunciare il degrado della capitale.

Marchegiani viene dal mondo della moda, radice professionale anche di Campogrande Scognamillo, che poi ha deciso di virare sull’incontro tra moda e arte, attraverso la creazione di capsule, per poi rimanere tra quadri e sculture. "Il mio percorso è stato articolato– racconta Marchegiani, qui presente con pitture, sculture e gioielli – e inizialmente facevo opere più pop, perché quando vieni dal mondo della moda disegni una collezione per piacere agli altri e con fini più giocosi, poi durante il lockdown ho sentito l’esigenza di creare per me ed è nata un’arte più concettuale alla quale pensavo da tempo, con tele che nei colori sintetizzano la mia vita".

Aggiunge infatti: "Ogni colore ha un codice di cui so il significato che mantengo ancora segreto e quindi quello che si vede sono paesaggi e ritratti, però in forma astratta oppure potremmo anche dire figurativa". Il suo lavoro è sul concetto di camouflage partito dieci anni fa, poi durante il lockdown, senza materiali a disposizione, acciaio o pietra, è iniziata la pittura su tela che suggerisce un moto perpetuo. E poi il significato del titolo Pelle: "Quello che si vede è come una pelle, il quadro è una doppia opera, c’è quello che si vede davanti per attrarre ma in realtà il quadro reale è il retro, cosa che ho capito stando a lungo solo con la tela".

Benedetta Cucci