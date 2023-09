’La pera a Galliera’ fa il pieno di visitatori: "Premiata la qualità della nostra offerta"

Grande successo per la quarta edizione dell’iniziativa "La Pera a Galliera". Una tre giorni organizzata da Comune di Galliera e Pro Loco, di concerto con le associazioni di categoria Cia, Coldiretti e Confagricoltura, dedicata alla promozione della pera e del comparto agricolo tra convegni e stand. Un’edizione particolarmente riuscita e che ha visto importanti numeri di visitatori, grazie ad uno stand gastronomico sempre più di qualità e un’offerta di intrattenimento e culturale di spessore, confermando e superando il successo già ottenuto negli anni precedenti. In apertura dell’evento, il videomessaggio del ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida e quello dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi hanno dato il via ai lavori. Sul tavolo dei relatori si sono alternati il sindaco di Galliera Stefano Zanni, il presidente dell’Unione Reno Galliera Alessandro Erriquez, il meteorologo Alessandro Bruscagin, il presidente Patfrut Aldo Rizzoglio. Esprime soddisfazione il sindaco Zanni: "La Pera a Galliera è un’iniziativa importante che accende il nostro paese e sono entusiasta di aver lavorato al fianco di tantissimi volontari e giovani di Galliera, capaci di organizzare al meglio questo evento, con impegno e passione".

z. p.