’La Pergola’, nuovo cinema in paradiso

Mantenere in vita un cinema, dopo averlo miracolosamente rilanciato. E’ questa la difficile missione del gruppo di volontari che gestisce il cinema teatro La Pergola a Vidiciatico, nel comune di Lizzano in Belvedere. Il nuovo corso de La Pergola è iniziato dopo l’incontro tra Cristina Piccinini, dipendente della Cineteca di Bologna e il compianto don Giacomo Stagni. "Io e don Giacomo – racconta Piccinini – ci siamo conosciuti per caso. Io ero arrivata da poco, alla ricerca di una seconda casa, e ho scoperto l’esistenza del cinema e l’impegno del don per tenerlo vivo. La gestione attuale è nata così".

Il parroco di Vidiciatico negli anni era divenuto proprietario pro-quota dello stabile che ospita il cinema-teatro, proponendosi come argine alle crisi ricorrenti che rendevano antieconomica la gestione. La Pergola è stata aperta al pubblico nel 1948 in un spazio prossimo a una sala da ballo: lo scopo era offrire a cittadini e villeggianti un unico nucleo di svago. La struttura, seppur lambita dalle trasformazioni sociali, ha attraversato i decenni resistendo fino ai primi anni 2000, quando viene rilevata dalla Albergatori riuniti s.r.l., che ne ha assicurato il funzionamento nella stagione estiva e durante le festività natalizie. La crisi delle sale continua a picchiare duro. Per alcuni anni La Pergola resta aperta saltuariamente, grazie alla passione di Federico Roda, un giovane proiezionista locale. Dal 2019 è proprio don Giacomo che si preoccupa della gestione, grazie all’aiuto di alcuni volontari. Il parroco acquista un proiettore digitale usato che permette al cinema di restare al passo con i tempi. Nel 2023, dopo la pandemia, la rinascita: La Pergola propone rassegne di film di qualità, spettacoli, concerti, eventi e laboratori

La sala è aperta il mercoledì, il sabato e la domenica, e, all’inizio di ogni mese, pubblica la programmazione di tutto il periodo. La squadra che gestisce il cinema insieme a Cristina Piccinini è composta dallo stesso Federico Roda, Giulia Castagnoli, Costanza Giunti, Camilla Deleo, Roberto Franchi, Attilio Sodi Russotto e Isa Tolomelli. "Per essere intercambiabili abbiamo imparato tutti a proiettare – conclude Piccinini –, ma ognuno ha competenze specifiche che ci sono utili. Il pubblico risponde e questa è la gratificazione più bella". Un sostegno convinto al lavoro dei volontari arriva dall’amministrazione comunale. "La Pergola è una risorsa fondamentale per la nostra comunità – chiarisce la sindaca Barbara Franchi – e noi siamo molto grati al gruppo di persone che con competenza e passione anima questo luogo così importante".

Fabio Marchioni