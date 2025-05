La Perla, arriva il ministro Urso

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso (foto), ha convocato per oggi, alle 8,30, il tavolo di aggiornamento relativo alla vertenza La Perla. L’incontro si terrà presso lo stabilimento produttivo dell’azienda, in via Mattei 10. Al tavolo, che sarà presieduto dal ministro Urso, interverranno i commissari, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti degli enti locali.

Nelle scorse settimane era emerso un "cauto ottimismo" da parte dell’assessore regionale

al Lavoro Giovanni Paglia.

"La procedura è aperta – aveva detto –, esistono offerte

che hanno una loro solidità sia

dal punto di vista della prospettiva industriale, sia dal punto di vista della capacità finanziaria, sia dal punto di vista dei livelli di management che verranno messi in campo". Quindi, aveva aggiunto

Paglia, "esistono potenziali soluzioni che possono indicare uno sblocco positivo alla vertenza". Restava però l’impasse sul fronte

degli ammortizzatori sociali.

La palla ora passa al ministro.