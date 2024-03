La Perla, arriva il ministro Urso. La soluzione sul marchio è vicina

Un summit con il ministro Urso con, all’ordine del giorno, il futuro de La Perla. Oggi Adolfo Urso ha convocato alle 15, in Prefettura a Bologna, tutte le parti in causa della delicata vertenza: la Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana, l’Inps, Filctem Cgil e Uiltec Uil, oltre ai tre commissari straordinari di La Perla Manufacturing, la società produttrice dei capi La Perla in stato di insolvenza.

L’incontro arriva due settimane dopo che Urso, in un intervento alla Camera, ha aperto alla possibilità "di subentrare nella titolarità del marchio, di interesse nazionale, grazie alla legge sul Made in Italy" e ha sottolineato l’importanza della del decreto legge Asset, con il quale abbiamo rafforzato le misure contro le delocalizzazioni". Due nuovi strumenti, insomma, "per il rilancio del marchio e la tutela delle competenze". La vertenza, però, resta complicata, come spiegano i sindacati, per la quale la strategia migliore è tenere insieme marchio e lavoratori (produzione e retail). Non è semplice: il marchio, infatti, è di proprietà di La Perla Global Management Uk, società di diritto inglese coinvolta in una doppia procedura di liquidazione nel Regno Unito e in Italia (dove i curatori sono diversi dai commissari di La Perla Manufacturing). "Siamo intervenuti in maniera efficace – dice Urso, ieri alla Luiss – sia per quanto riguarda l’utilizzo della cassa integrazione sia per le procedure per l’acquisizione del marchio, per poter poi, spero in breve tempo, una volta completate le procedure, anche consentire a chi intende investire su questo straordinario marchio del made in Italy e quindi sui lavoratori e le lavoratrice dello stabilimento di farlo nel migliore modo possibile".

Da parte sua, Elisabetta Gualmini, europdeputata Pd e vicepresidente dei S&D, chiede "un intervento immediato di Commissione Ue e dei governi italiano e inglese per coordinare la procedura e consentire la messa in stato di amministrazione straordinaria della filiale, assicurando che la vendita del marchio includa anche le attività che detengono il know-how". La lettera è stata inviata al commissario Nicolas Schmit e in copia ai ministri inglesi Gove e Cameron, al vicepresidente Antonio Tajani e al ministro Urso.