La Perla cambia: oggi l’annuncio dell’acquirente

Oggi verrà rivelato il nome del nuovo acquirente dell’azienda La Perla. Come annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, lo storico brand bolognese è salvo. Allora, anche i sindacati sono in trepidante attesa di scoprire il nominativo e il volto dell’imprenditore ha acquistato l’azienda, dopo diversi anni di vertenze e incertezza. L’incontro avrà luogo al Mimit, a Roma, alle 11,30. Dunque entro la tarda mattinata l’acquirente presenterà a Filctem, Uiltec e ovviamente alle perline, il piano industriale e la sua risposta riguardo agli ammortizzatori per le lavoratrici a oggi ancora scoperte. Tuttavia, prima di chiudersi nelle stanze romane del ministero, sul nome del nuovo proprietario dell’azienda La Perla trapela poco o nulla. E anche le perline e i sindacati confessano che conosceranno "il nome dell’acquirente al momento della presentazione", di oggi. Trapela il nome di un imprenditore americano, ex manager di una società di software Usa, con una casa in Italia. Chiunque sia, però, "il soggetto industriale garantisce marchio, sito produttivo e tutti i 210 occupati, con ulteriori 40 nuove assunzioni", ha fatto sapere il Mimit. In visita in via Mattei il 27 maggio scorso, Urso ha convocato il tavolo di aggiornamento relativo alla vertenza. Una “colazione“ col ministro dopo la scadenza della casse integrazione anche per le dieci lavoratrici del gruppo La Perla Italia. Mentre il 25 gennaio è cessato l’ammortizzatore sociale per le 40 dipendenti a La Perla Management. Per questo la speranza per le perline è quest’oggi sia pronta anche la norma per la proroga della cassa integrazione a cui sta lavorando il ministero del Lavoro per legare alla re-industrializzazione anche le altre lavoratrici.

