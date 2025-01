La Perla, c’è il bando per venderla. Ma spunta il nodo delle assunzioni

Noi lavoratrici abbiamo combattuto come leonesse. L’azienda era defunta e ora rinasce. Adesso, vediamo come risponderà il mercato, perché l’orgoglio del Made in Italy non si annuncia: si fa. E ha necessità di risposte industriali. Ma il punto fondamentale è che siano tutelate tutte le lavoratrici, tutte. Non accetteremo soluzioni che non diano una risposta consequenziale di questo tipo". Sono le parole di Stefania Pisani (Filctem Cgil) alla notizia dell’uscita del bando per la vendita unitaria degli asset del Gruppo La Perla, compresi marchio e stabilimento produttivo. C’è tempo fino al 10 febbraio per le manifestazioni d’interesse. Tra i possibili pretendenti circola con insistenza in questi giorni il nome di Calzedonia, con il patron Sandro Veronesi. Il suo interesse aveva riscosso il plauso di tanti.

Ora, si apre una nuova fase. Sotto l’occhio vigile dei sindacati: "Un attimo dopo" che i pretendenti si saranno fatti avanti, "saremo lì a controllare che tutto il complesso venga tenuto insieme. Ora l’importante è andare a vendita, ma si facciano avanti imprenditori seri e non degli speculatori", sottolinea Mariangela Occhiali, Uiltec. Il grande tema, che agita le acque e getta un’ombra sull’operazione bando: gli acquirenti non sono obbligati ad assumere tutte le lavoratrici. Le dipendenti di La Perla Manufacturing sono 175, mentre 43 persone sono in forza a La Perla Global Management Uk. La procedura di vendita prevede un perimetro ‘obbligatorio’ che comprende, oltre ai marchi, i complessi aziendali facenti capo a La Perla Manufacturing, quindi anche i contratti di lavoro subordinato. Tuttavia l’azienda è in amministrazione straordinaria e la normativa non prevede l’obbligo di riassumere tutte le lavoratrici. Per quanto riguarda La Perla Global Management Uk, l’invito parla dei suoi asset solo in termini di "opzione di acquisto". Mentre i marchi sono cioè stati svincolati dalla capogruppo e seguiranno lo stabilimento bolognese, l’acquisto degli altri asset - know how e contratti di lavoro - non è obbligatorio. Ecco perché per i sindacati è suonato, ieri, più di un campanello d’allarme: "Tenere insieme il gruppo e salvaguardare tutta l’occupazione, questi gli obiettivi principali – sottolineano le sindacaliste –, noi vogliamo sapere in anticipo in piani industriali, la tenuta occupazionale è strettamente correlata allo sviluppo del gruppo, anche perché qui parliamo di competenze specifiche, uniche".

Un altro punto suscita in queste ore grande preoccupazione negli ambienti delle lavoratrici e dei sindacati: da questa sera scadono infatti gli ammortizzatori per le dipendenti della Management: se per una parte di loro ci sarà l’esercizio provvisorio, riprendendo l’attività lavorativa, il problema sorge per quelle lavoratrici (al momento non si sa ancora quante saranno esattamente) che non riprenderanno le loro funzioni. E dal 9 aprile, stesso discorso per le dieci lavoratrici di La Perla Italia. "Sarebbe un paradosso se proprio nell’ultimo miglio queste persone rimanessero a piedi – le parole di Stefania Pisani –. Siccome non si vive d’aria, rischiamo di perdere delle competenze strategiche".

Il 10 febbraio è fissato l’incontro al ministero del Lavoro per prorogare l’ammortizzatore (può avvenire anche in via ‘retroattiva’). "Il lavoro congiunto tra lavoratrici, sindacati e istituzioni ha portato a un risultato significativo sulla vicenda La Perla; l’impegno e la caparbietà delle lavoratrici sono stati gli elementi centrali che in questi anni hanno fatto in modo che l’esito non fosse scontato e negativo e l’attenzione non scemasse", affermano Vincenzo Colla e Giovanni Paglia, rispettivamente vicepresidente e assessore al lavoro della regione" ma "bisogna continuare a tenere alta l’attenzione per far sì che anche le lavoratrici escluse rientrino nell’accordo così da non lasciare nessuno indietro". Il riferimento è alle undici dipendenti di La Perla Italia, l’azienda che si occupa dei negozi, esclusa per ora dal perimetro delle manifestazioni di interesse.