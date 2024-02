La Perla, c’è lo stato di insolvenza: "Non è stata gestita correttamente"

La notizia è stata data alle lavoratrici riunite in assemblea pochissime ore dopo l’annuncio: il tribunale di Bologna, ieri, ha dichiarato lo stato di insolvenza de La Perla Manufacturing srl. Il che significa la nomina dei commissari e l’uscita di scena del fondo Tennor, di cui è patron il controverso finanziere Lars Windhorst. "Un ulteriore passo verso la possibile ripresa di una piccola parte della produzione – commenta la sindacalista Mariangela Occhiali (Uiltec) –. Anche se i tempi non saranno brevi, mi pare si sia aperto un ulteriore spiraglio per le famiglie. Ora però avanti con la cassa integrazione, perché le lavoratrici (220, ndr) sono senza stipendio da mesi". In pratica, la sentenza del tribunale – giudice delegato Maurizio Atzori – individua i commissari giudiziali, ovvero gli avvocati Francesco Paolo Bello, Francesca Pace e Gianluca Giorgi, ai quali è stata delegata la gestione dell’impresa. Dopo un periodo di osservazione, sarà decisa l’apertura dell’amministrazione straordinaria o la liquidazione. Nella sentenza, il tribunale di Bologna mette nero su bianco come appaia "evidente che l’impresa La Perla Manufacturing non sia stata gestita, almeno negli ultimi anni della sua vita in bonis, in maniera corretta e proficua". Da qui la decisione del giudice delegato di affidare la gestione dell’azienda ai tre commissari giudiziali individuati dal Mimit. E ora che succede? Non si deve dimenticare che era stata aperta la liquidazione giudiziale per La Perla Global Management Uk, la parte inglese (con settanta lavoratrici) dell’azienda che mantiene il marchio. "Questa decisione era indispensabile per iniziare una discussione alla pari con i liquidatori inglesi – commenta l’assessore regionale Vincenzo Colla –. È importante far dialogare le due procedure, così da avere esigibili sia il marchio sia l’attività". Solo a quel punto sarà possibile contattare soggetti interessati a rilevare l’attività. I tempi? "Innanzitutto ringrazio il giudice delegato per essere stato davvero veloce – chiude Colla –. Ha compreso la situazione dei creditori, ma anche l’impatto sociale di questa vertenza. I tempi spero siano contenuti nell’arco di alcune settimane".

Andrea Bonzi