La Perla, c’è l’ok alla cassa integrazione

Lo attendevano da settimane in via Mattei e ieri è stato pubblicato il decreto del ministero del lavoro che sblocca la cassa integrazione straordinaria per le 220 lavoratrici di La Perla Manifacturing, la divisione produttiva del marchio bolognese della corsetteria posta in stato di insolvenza e in attesa di essere immessa in amministrazione straordinaria. L’ammortizzatore sociale avrà decorrenza dal primo febbraio e coprirà un anno, fino al 31 gennaio 2025. "È una notizia importantissima, perché consente di dare respiro a una parte delle lavoratrici, quelle collegate alla produzione, da ottobre senza retribuzioni", dicono Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Ora i sindacati sollecitano il decreto che autorizza l’attivazione degli ammortizzatori sociali per i sessanta dipendenti di La Perla Management, le lavoratrici che operano nelle funzioni dello staff. Soddisfazione è stata espressa poi dal ministro Adolfo Urso.