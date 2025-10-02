La Perla, il giorno della rinascita. Gioia e lacrime: si torna al lavoro

Nella giornata di ieri La Perla di Bologna ha riaperto i cancelli. L’azienda di lingerie di lusso, uno dei simboli del made in Italy, da più di un decennio affronta un periodo difficile, tra un complesso cambio di proprietà e l’altro. Ma oggi la sensazione è che le difficoltà siano finite e le ’perline’, come si autodefiniscono, possono riprendere a lavorare. La voglia di tornare è tanta, molte di loro non mettono piede all’interno dell’edificio bolognese dalla fine del 2023. Per la precisione, più di 21 mesi in cui hanno lottato ogni giorno per tornare dentro la fabbrica.

La sera del 30 settembre è stata ufficializzata la cessione a La Perla Atelier, società che fa capo al manager statunitense Peter Kern attraverso la società di investimenti Luxury Holding, che lo scorso giugno ha acquistato lo storico marchio. Da ieri, quindi, 165 lavoratrici de La Perla Manufacturing sono a tutti gli effetti dipendenti di Kern. Invece, per le circa 40 dipendenti rimanenti, appartenenti a La Perla Management (l’altro ramo della vecchia proprietà, ndr) si prospetta la firma del nuovo contratto nelle prossime settimane. Quello di ieri, quindi, è l’inizio dell’iter burocratico che vedrà la sua conclusione soltanto quando tutte le oltre 200 perline saranno all’interno de La Perla Atelier. Le operaie comprese nell’accordo con Kern, quindi, rientreranno in questi giorni (a turno) per riprendere la produzione del marchio. I primi 35 dipendenti sono tornati 24 ore fa. L’emozione è tanta negli occhi di Antonella Benedettini. "La Perla è niente senza di noi – gioisce -. Perché la vertenza ha avuto successo? La nostra determinazione è stata fondamentale".

Manualità e creatività sembrano non essere mai andate in ferie. "È il mio primo giorno dopo quasi due anni – racconta la grafica Stefania Prestopino –. Sono davvero emozionata". Al loro fianco, le amiche Francesca Jani, Marina Prati e Cristina Zacchini. Tutte e tre rientreranno nelle prossime settimane ma ci tenevano a supportare coloro che invece hanno iniziato ieri mattina. "Abbiamo lo stesso entusiasmo di sempre", festeggiano. Poi Benedettini urla: "C’è anche un uomo", esclama. Il ‘perlino’ chiamato a gran voce dalla sua collega è Guido Panzacchi. Il suo compito è quello di seguire l’andamento dei negozi La Perla. "Oggi l’aria sembra quella del primo giorno di scuola", esulta Panzacchi.

Silvia Pedrazzi non lavorava da 21 mesi. "È da decenni che non assumiamo giovani. Abbiamo bisogno di nuove forze. Le nostre competenze sono uniche, non possono andare perse", spiega. Davanti ai cancelli La Perla c’è anche l’avvocato Salvatore Gianluca Sotera, legale Uiltec Emilia-Romagna, che ha seguito la vertenza. "La compattezza di tutti gli attori coinvolti è stata esemplare. Questo successo sia da spunto per altre crisi come quella di Yoox", chiude.

Giovanni Di Caprio