La Perla, il lusso di resistere. La lotta è un’opera d’arte

Le ’perline’ unite, mano nella mano, nel cuore di Bologna. Alla biblioteca Salaborsa la vertenza de La Perla diventa un’opera d’arte. ‘Sorelle d’Italia: il lusso di resistere’ è il titolo dell’installazione realizzata dalle fotografe Matilde Piazzi e Nadia Del Frate in collaborazione con diciannove lavoratrici dell’azienda di lingerie in crisi. L’opera racconta il viaggio emotivo delle 24 lavoratrici che hanno fondato l’associazione UnicheUnite, contro l’ingiustizia e la speculazione, e le stesse fotografe, socie dell’associazione Grabinski point, lavorando nell’e-commerce hanno toccato con mano le difficoltà dell’azienda. L’opera è un colpo d’occhio di dodici bandiere (ispirate a ’LAurora’ di Guido Reni) con i ritratti di quindici ’perline’ che si tengono per mano in una sorta di marcia vittoriosa. "Fuori dalla Salaborsa c’è il simbolo della Resitenza col sacrario dei partigiani, collegato alla nuova resistenza di questa lotta di donne", spiegano le artiste.

A corredo di questo colpo d’occhio potente, c’è un video con le storie delle lavoratrici e sei foto incorniciate di altre ’perline’, rappresentate come icone, sante, madonne. Il manifesto della mostra, poi, verrà distributo in 500 copie l’8 marzo, in occasione della Festa della donna.

"È emozionante essere accostate al sacrario dei partigiani – dice la delegata della rsu Stefania Prestopino –. Fa riflettere il sottotitolo dell’opera, ‘Il lusso di resistere’. Non tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno la fortuna di poter portare avanti lotte come facciamo da anni".

Un pensiero, costante, va alle circa 200 lavoratrici dell’azienda e alla cinquantina di addette "senza ammortizzatori sociali", ricorda Prestopino. Un tema su cui la Regione è in pressing col ministero delle Imprese e del made in Italy, mentre è stato prorogato il termine per le manifestazioni d’interesse (oggi sono 16, ndr) per acquistare l’azienda. Per La Perla "sono abbastanza fiducioso che si arriverà a una buona soluzione perché l’azienda è appetibile", prevede Sergio Lo Giudice, delegato al Lavoro del Comune. Che ’chiama’ il governo: "Deve far sì che la scadenza degli ammortizzatori sociali non significhi lasciare queste lavoratrici a un passo dalla meta senza salario". La vicesindaca Emily Clancy sottolinea "la prova di forza di queste lavoratrici, un esempio per la cittadinanza con uno sguardo femminista al mondo del lavoro".

