La Perla in difficoltà preoccupa la Regione

C’è preoccupazione per le difficoltà in cui versa La Perla nonostante l’annuncio, da parte dell’attuale proprietà, di un’operazione di finanziamento entro maggio. Tornano sui tavoli della Regione i problemi dell’azienda, storico marchio di intimo controllato dalla holding Tennor. Occupa oggi 330 persone in Italia, di cui 220 impiegate nello stabilimento di Bologna. L’assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla, ha incontrato i dirigenti aziendali. Erano presenti Sergio Lo Giudice, delegato al Lavoro della Città metropolitana, e i rappresentanti di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, oltre alle Rsu. Il proprietario Lars Windhorst ha assicurato che verrà messo in campo "finanziamento importante entro maggio e, nel giro di pochi giorni", un sostegno economico allo stabilimento di Bologna. Colla e Lo Giudice hanno espresso preoccupazione e ricordato "il valore sociale dell’azienda, che dà occupazione a molte donne del territorio". La prossima convocazione del tavolo di crisi si terrà all’inizio di giugno, per "verificare l’attuazione di tutti gli impegni presi".