La Perla in fibrillazione . Lunedì il tavolo a Roma. In via Mattei tutti in presidio

Non c’è solo la vertenza Marelli a preoccupare la nostra città. L’altra azienda in crisi che, da anni sta soffrendo, è La Perla. Gli occhi sono puntati su lunedì, quando ci sarà l’incontro al ministero, e in concomitanza alle 14.30 in via Mattei, sotto la sede dell’azienda di lingerie di lusso, un presidio delle dipendenti con anche i rappresentanti dei lavoratori di altre imprese del territorio. Presidio che in queste settimane si era fermato in attesa del summit a Roma.

Dopo l’ordine del giudice di chiudere la sede di Londra per debiti fiscali non pagati, la preoccupazione è alle stelle. Stefania Pisani, segretaria generale della Filctem Cgil, cerca di rassicurare: "In linea teorica formalmente e legalmente non dovrebbero esserci effetti diretti sulla holding, ma i dubbi restano". E anche l’intervista a Lars Windhorst, il finanziere tedesco del fondo Tennor che controlla l’azienda, al Sole 24 Ore non ha tranquillizzato le 229 lavoratrici nel limbo. Gli stipendi, per ora, sono stati pagati, ma la produzione arranca. E in via Mattei sono stati spenti i server e non viene più pagato il servizio di pulizia. Le speranze, a questo punto, si riversano tutte sul tavolo di lunedì al ministero delle Imprese e del made in Italy. Un incontro "che già arriva in ritardo, visto che avrebbero dovuto convocarci entro il 15 ottobre", spiega la segretaria Filctem. L’aspettativa, a questo punto, è avere risposte chiare e se ci saranno risorse vincolate al piano industriale che verrà. Nel caso di un’ennesima fumata grigia, i sindacati sono pronti allo sciopero. "Serve il rilancio’. Se così non sarà, metteremo in campo tutte le iniziative sindacali possibili. Qui non si perdono solo 229 posti di lavoro, ma un patrimonio produttivo", tuona Pisani.

ros. carb.