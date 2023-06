La Perla, la protesta delle lavoratrici "Il fondo Tennor dia i soldi promessi"

Ricomincia la lotta delle lavoratrici de La Perla di Bologna. Ieri, in attesa che il fondo Tennor risponda alla richiesta di incontro urgente della Regione e della Città metropolitana, le dipendenti dello storico marchio della moda si sono riunite di fronte ai cancelli dello stabilimento di via Mattei per attirare l’attenzione sulla situazione dell’azienda, il cui rilancio è appeso ai 60-70 milioni di finanziamento promessi da Lars Windhorst, numero uno del fondo, ma mai versati. "Abbiamo fatto un’assemblea di un’ora all’interno dell’azienda e un’ora nel piazzale per dare visibilità pubblica a questa videnda. Vogliamo riportare al centro della discussione cittadina la tematica della sopravvivenza di un’azienda strategica per il territorio e per il made in Italy", spiega Stefania Pisani della Filctem-Cigl. Tennor ha fino a lunedì per rispondere alla convocazione delle istituzioni, poi "si andrà al ministero delle Imprese per tutelare un’azienda che è leader del lusso made in Italy. Non possiamo permettere che la finanza distrugga una realtà con professionalità elevatissime che rischiano di andare perdute", scandisce Pisani.

La richiesta di un nuovo incontro, dopo quello dei maggio in cui Windhorst aveva annunciato una nuova iniezione di fondi e il rilancio, è partita il 22 giugno. "Abbiamo un’azienda che si può autofinanziare, ma il fondo Tennor non dà le risorse necessarie a innescare il meccanismo che porterebbe alla ripresa a pieno regime della produzione. Se il fondo Tennor non garantisce il rilancio, si faccia da parte", ribadisce Pisani.