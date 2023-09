La Perla, l’altro patrimonio da salvare

Nei mesi scorsi, un altro stabilimento del Bolognese ha attraversato un momento di crisi, che tuttora preoccupa le lavoratrici. Si tratta del colosso della lingerie ’La Perla’, dal 2018 in mano al fondo anglo-olandese Tennor, che controlla lo storico marchio e la cui proprietà appartiene al finanziere tedesco Lars Windhors. La vicenda ha inizio intorno alla metà di agosto quando le rappresentanze sindacali rendono noto il mancato pagamento, da parte dell’azienda, degli stipendi per le 350 lavoratrici dello stabilimento di via Mattei.

Una doccia fredda per le maestranze che nel corso degli anni hanno reso grande il marchio ‘La Perla’ nel mondo. Ma i problemi, in realtà, erano iniziati già a maggio con la convocazione di un primo tavolo con la Regione a cui prese parte anche Windhors. In quell’occasione, il finanziere tedesco promise l’arrivo di circa 70 milioni di euro, finalizzati in buona parte a riattivare la produzione. Soldi che, però, non sono mai arrivati nella casse del gruppo. A quel punto, i sindacati chiesero la convocazione di un altro tavolo regionale, ma le andarono ancora peggio perché il finanziere tedesco decide di non presentarsi. Un’escalation che si è conclusa con il mancato pagamento degli stipendi.

Un episodio che ha richiamato l’attenzione del Governo. Ed ecco che, il 5 settembre scorso, arriva la convocazione di un tavolo al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) al quale vengono invitati i rappresentanti dell’azienda, delle parti sociali e i sindacati.

Nell’occasione, al finanziere tedesco (presente in video collegamento, ndr) viene chiesto di presentare, entro la metà di ottobre, il piano industriale dell’azienda. Oltre a questo, si è affrontata anche la questione stipendi con la promessa, da parte di Windhors, di pagare le liquidità. E così è stato, le lavoratrici hanno ricevuto, nelle settimane scorse, sia gli stipendi di luglio sia quelli di agosto. Ora, al futuro de ‘La Perla’ e delle sue storiche lavoratrici, manca solo un piano di rilancio solido e concreto che possa salvare lo storico marchio di lingerie dall’ombra del fallimento.