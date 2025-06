La Perla, l’ok dei sindacati a Kern:: "La prospettiva ora è buona"

"Una boccata d’ossigeno rispetto al passato". Durante l’incontro al Mimit di martedì mattina, dov’è stato annunciato il nome dell’acquirente de La Perla, il manager statunitense Peter Kern si è collegato in remoto dagli Stati Uniti, incassando la fiducia dei sindacati: "Ci ha descritto una serie di elementi del suo piano industriale e in tutti questi ha messo al centro il lavoro e la professionalità delle perline". Kern quindi ha superato il primo test dei sindacati, tuttavia "ci riserviamo valutazioni più accurate dopo aver studiato il piano industriale", sostiene Stefania Pisani di Filctem. Un’accortezza da parte dell’imprenditore a stelle e strisce "che non ci aspettavamo – raccontano soddisfatte Pisani e Mariangela Occhiali di Uiltec –. I suoi modi non sono passati inosservati: Kern si è focalizzato sul valore che per lui ha rilanciare un marchio iconico come La Perla, sinonimo di professionalità e femminilità".

Un’analisi "precisa e attenta a cui non eravamo abituati", afferma Pisani. Per questo secondo Filctem e Uiltec sembra che questa volta l’intenzione sia quella di "salvare per davvero l’azienda – continuano –. La prospettiva è buona, ora dobbiamo entrare nel merito, accelerando rispetto al tema degli ammortizzatori sociali". Un provvedimento che i sindacati definiscono come urgente: "Serve autorizzare il prima possibile la copertura di questo periodo transitorio con gli ammortizzatori sociali". Presto verranno calendarizzati i primi incontri interlocutori "verso l’inizio effettivo della riapertura aziendale che sarà non prima di metà settembre – annunciano Occhiali e Pisani – o comunque in autunno". L’ad sarà Paolo Vannucchi, vecchia conoscenza di via Mattei. Ma "anche da lui abbiamo avuto buoni segnali", commenta Occhiali. Il nuovo ceo infatti "si è detto dispiaciuto quando ha dovuto lasciare La Perla nel 2019", dice Pisani.

Giovanni Di Caprio