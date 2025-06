La Perla, martedì l’outlet riapre. Scatta la vendita promozionale

Dopo lo storico salvataggio (e in attesa di avere lumi su chi sarà il compratore dell’attività), La Perla lancia la seconda vendita promozionale aperta al pubblico nell’outlet aziendale di via Mattei. Un’ultima occasione per scegliere e selezionare capi e articoli a prezzi scontati prima dell’ingresso del nuovo proprietario, che dovrebbe insediarsi nel corso dell’estate, presumibilmente verso il mese di luglio.

Le porte alla clientela si aprono martedì 3 giugno lasciando spazio a offerte e promozioni per gli amanti del brand, sulla scia della prima riapertura speciale svolta tra aprile e maggio, ma con qualche novità: le riduzioni di prezzo saranno, infatti, maggiori rispetto a quelle applicate nel periodo precedente e, come filtra dalla curatela, l’allestimento di prodotti sarà ancora ampio nonostante le buone vendite della sessione precedente, quando erano ventimila gli articoli in vendita. Vendita che, come già sottolineato per la prima riapertura da Matteo Rossi, curatore di La Perla Italia, non è fallimentare, in particolar modo dopo le ultime notizie che scacciano la crisi.

Da martedì fino al trasferimento del gruppo nelle mani del nuovo proprietario, La Perla offre l’ultima occasione agli amanti della lingerie di acquistare capi a pezzi scontati, perché, come fanno sapere da La Perla Italia, è molto probabile che "il prossimo rilancio passerà da una ricollocazione del brand sull’alta gamma, che ha sempre contraddistinto i prodotti La Perla". Il distretto di via Mattei sarà chiuso solo la domenica, accogliendo la clientela dalle 10 alle 19 durante la settimana.

m.m.