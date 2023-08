La Perla non paga gli stipendi Per 350 un Ferragosto amaro

di Chiara Caravelli

Trecentocinquanta lavoratrici lasciate senza stipendio e la richiesta di un tavolo urgente al ministero del Made in Italy. Una situazione a dir poco critica quella che sta attraversando il gruppo ‘La Perla’, storico marchio bolognese nel settore della lingerie. I problemi allo stabilimento emiliano – di proprietà dal 2018 del fondo olandese Tennor, con sede a Londra, controllato dal finanziere tedesco Lars Windhorst – sono iniziati subito dopo il Covid quando la proprietà ha chiesto l’attivazione, per un periodo semestrale, del contratto di solidarietà. Questo perché si stavano cercando nuovi partner che portassero una maggiore liquidità all’azienda. Liquidità che oggi, a un anno di distanza, non è mai arrivata nonostante le tante promesse della proprietà. "Consideriamo questo atto – tuona Stefania Pisani del sindacato Filctem Bologna – di una gravità inaudita. Si tratta dell’ennesimo atto di disprezzo nei confronti delle maestranze del gruppo, motivo per cui chiediamo la convocazione urgente di un tavolo con il Ministero". Tavolo che, secondo fonti vicine al dicastero, ci sarà già a settembre.

Il rischio è che l’esperienza e la conoscenza delle lavoratrici che hanno fatto la storia del marchio, vada completamente persa. Questo perché le dipendenti più giovani, se la situazione aziendale non darà segni di miglioramento, cercheranno altrove. "Questa decisione presa dall’azienda – spiegano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla – è una palese violazione degli impegni assunti dalla proprietà con le istituzioni, Regione in primo luogo, e con i sindacati".

Poi un richiamo al governo, colpevole di non ascoltare le richieste. "Già all’inizio di luglio – sottolineano – avevamo scritto al ministero per chiedere di convocare un incontro urgente con la proprietà, le istituzioni e le organizzazioni sindacali. È indispensabile trovare soluzioni che salvino il sito produttivo, il valore del marchio ‘La Perla’ e i posti di lavoro. Non siamo ancora stati convocati e questa mancanza di attenzione da parte del governo ci stupisce".

La stabilità del gruppo del famoso gruppo di lingerie è fortemente a rischio. Servono soluzioni strategiche e servono subito. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, giudicando "dissennata" la gestione aziendale. "A oggi – le sue parole – mancano un piano industriale e una strategia imprenditoriale, ma soprattutto la consapevolezza del danno irreversibile che si rischia di produrre a un marchio che finora ha mostrato di mantenere la credibilità costruita nel tempo. La Città metropolitana, insieme alla Regione, ha scritto poche settimane fa al titolare del ministero delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sollecitando l’attivazione di un tavolo presso il Mimitl. Sono in ballo 350 posti di lavoro e un’esperienza imprenditoriale di prestigio".