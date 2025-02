La Perla, nuove offerte. Pretendenti in crescita: "Siamo oltre quota 20". Resta il nodo ammortizzatori

Crisi La Perla, continua a crescere il numero delle manifestazioni di interesse per lo storico marchio bolognese dell’intimo di lusso, alle prese con una complicata vertenza di rilancio. Il termine per la presentazione delle potenziali offerte, che era scaduto il 21 febbraio, è stato prorogato. Dai 16 pretendenti iniziali che si sono fatti avanti per rilevare l’attività, oggi "siamo a oltre 20. E continuano a crescere", spiega l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, ieri in commissione Attività produttive del Comune di Bologna, in un’udienza conoscitiva chiesta dalle consigliere del Pd, Loretta Bittini e Giulia Bernagozzi.

"L’auspicio è che tra queste manifestazioni di interesse ce ne sia almeno una che risponda alla necessità di rilancio, di integrazione industriale e finanziaria e di garanzia occupazionale", aggiunge Paglia, il quale spiega che "dal punto di vista della prospettiva industriale e finanziaria dell’azienda siamo ben avviati. Abbiamo ragionevoli speranze che la cosa possa aver raggiunto un punto positivo di sviluppo". Tra i possibili pretendenti circola con insistenza il nome di Calzedonia, con il patron Sandro Veronesi. Il suo interesse aveva riscosso il plauso di tanti.

Resta invece il gigantesco punto interrogativo degli ammortizzatori sociali per le lavoratrici del ramo management e di quello commerciale, una cinquantina in tutto. Per le prime, la cassa integrazione è scaduta il 25 gennaio, mentre per le seconde scadrà il 10 aprile. La procedura che dovrebbe portare La Perla nelle mani di un nuovo imprenditore, sottolinea Paglia, "potrebbe non avere tempi brevissimi: ci vorranno mesi, forse un semestre". Private di qualsiasi supporto economico, quindi, queste 50 lavoratrici "potrebbero prendere altre strade – avverte l’assessore – e questo sarebbe un depauperamento per l’azienda, con conseguenti valutazioni negative da parte di possibili offerte". Un nodo critico, questo, di importanza fondamentale, per cui più volte hanno lanciato appelli anche i sindacati.

"Sarebbe un paradosso se proprio nell’ultimo miglio queste persone rimanessero a piedi – le parole di Stefania Pisani (Filctem Cgil) al Carlino a fine gennaio, alla notizia dell’uscita del bando di vendita unitaria –. Siccome non si vive d’aria, rischiamo di perdere delle competenze strategiche. il punto fondamentale è che siano tutelate tutte le lavoratrici, tutte. Non accetteremo soluzioni che non diano una risposta consequenziale di questo tipo".

"Sono abbastanza fiducioso che si arriverà a una buona soluzione perché l’azienda è effettivamente appetibile – il commento di Sergio Lo Giudice, delegato al lavoro del sindaco di Bologna –, anche se purtroppo era finita in mano a speculatori finanziari che ne avevano compromesso la solidità". Ora "è necessario che il governo provveda a fare in modo che la scadenza degli ammortizzatori sociali non significhi lasciare queste lavoratrici a un passo dalla meta senza salario". E aggiunge: "È necessario che il governo provveda a fare in modo che la scadenza degli ammortizzatori sociali non significhi lasciare queste lavoratrici a un passo dalla meta".

Chiara Gabrielli