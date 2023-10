La Perla, pagati gli stipendi di settembre. “Ora il governo ci riceva”

Bologna, 10 ottobre 2023 – I lavoratori e le lavoratrici de La Perla possono tirare un temporaneo (si spera poi più lungo) sospiro di sollievo: gli stipendi del mese di settembre sono stati pagati. Ne hanno dato notizia i sindacati, al termine di una serie di verifiche. A buon fine, secondo le indiscrezioni, sarebbero andati i pagamenti degli emolumenti non solo dei dipendenti diretti, ma anche dei consulenti e dei lavoratori in appalto. Un raggio di sole dopo giorni durissimi, con la storica azienda dell’intimo di lusso che sta attraversando una delicata crisi.

"L’urgenza di un incontro con il Mimit è sotto gli occhi di tutti – spiega Stefania Pisani, segretaria generale di Filctem-Cgil Bologna -. Il governo deve comprendere che le tempistiche per riprendere la produzione sono centrali. Non possiamo permetterci di saltare l’anno prossimo. Abbiamo numerose richieste per i prodotti e non riusciamo a soddisfare le commesse. La produzione va riattivata subito, altrimenti andiamo incontro a un baratro certo”. Attualmente non sono in calendario incontri certi, né con gli enti locali, né soprattutto con il governo. “Il ministro Urso doveva convocarci entro il 15 ottobre, ma siamo al 10 e non sappiamo nulla, c’è un problema. Fine mese? Troppo tardi, servono risposte immediate”.