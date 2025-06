La Perla parla americano: "L’importante è il progetto. Nuovo lustro per il brand"

Alla fine hanno vinto le perline. Sono loro il simbolo di una vertenza che da anni coinvolge il marchio della lingerie del lusso. Questa volta la sensazione è che sia davvero l’inizio di una nuova era, un viaggio da compiere insieme a un imprenditore che viene da Oltreoceano e ha compreso l’importanza del made in Italy nel mondo, investendo nel Brunello di Montalcino e ora nell’emblema dell’intimo bolognese, La Perla. Peter Kern, 57 anni, ex ad di Expedia, non ha solo acquistato una realtà a rischio fallimento, ha comprato un’idea, delle competenze e un modo di lavorare italiano, ben raffigurato dal senso di appartenenza di chi opera nella ditta di via Mattei. "Siamo le disoccupate più occupate d’Italia", scherzano invece le perline.

Gabriele Giordani aggiunge che "per Bologna è un grande risultato che si sia arrivati al salvataggio di questo marchio storico – dice –. Non fa più effetto ormai che vengano gli americani a comprare un’azienda della città". Giordani fa poi il paragone con un altro imprenditore dell’America del Nord giunto a Bologna, il canadese Joey Saputo: "Può dispiacere che si perda della bolognesità ma sono sicuro che sarà l’occasione di un rilancio, proprio com’è accaduto con il Bfc. Vitale sarà anche riuscire a mantenere le competenze in città, in modo che La Perla sia un fiore all’occhiello per il territorio", commenta. Kern è statunitense, nonostante ciò parla anche un po’ della nostra lingua. Questo perché nel 2023 l’imprenditore si cimenta nella sua grande passione: il vino toscano. Così acquista il Brunello di Montalcino ‘Il Palazzone’, nel 2024 si dimette da ceo e vicepresidente di Expedia ed espande le sue attività in Toscana acquistando il podere Albatreti e una storica residenza della famiglia Frescobaldi, Villa Bibbiani. L’ultimo recente acquisto è la tenuta vinicola ‘Lo Scalone’, sempre a Montalcino, dove ora possiede 20 ettari di vigneti.

Secondo Mauro Danese, aver salvato La Perla è un risultato "straordinario" che "denota ancor di più la capacità del nostro territorio di attrarre investitori e investimenti stranieri che vanno a rilanciare un’impresa importante del bolognese e a salvaguardare l’occupazione locale", sottolinea. Intanto l’attività in via Mattei riprenderà non prima di metà settembre e il piano industriale prevede l’assunzione di tutti i 210 dipendenti coinvolti nelle procedure e 40 nuove assunzioni. Il ‘piano Marshall’ di Kern contempla quasi 30 milioni di investimenti entro il 2027 e il rilancio del sito produttivo della città. "La Perla per anni si è contraddistinta rispetto ad altre aziende per la sua qualità – racconta Roberta Coraci –. È un brand italiano molto rilevante che speriamo riesca ad andare avanti e ripartire qui nel territorio". La domanda che Coraci si fa è: "Una guida femminile? Sarebbe stato un bel segnale, l’importante è avere un proprietario che riporti l’azienda ai fasti di un tempo".

Per Licia Mazzoni "l’alternativa a questo salvataggio provvidenziale sarebbe stata la chiusura dell’azienda – afferma –. Quindi ben vengano i soldi freschi dell’imprenditore Kern, l’obiettivo primario deve essere quello di portare avanti questo marchio storico e non snaturarlo. Per noi adulti La Perla è un marchio iconico del lusso, un brand che te lo potevi permettere una volta tanto. E rappresenta anche una fetta di storia della nostra città". Ormai ci sono molte aziende storiche italiane "il cui proprietario non è più del nostro Paese ma che hanno mantenuto comunque la propria identità, quindi non è un problema l’acquisizione da parte di un imprenditore statunitense", racconta Chiara Mele, dopo aver "visitato l’esposizione in Sala Borsa delle perline. Ho visto un orgoglio femminile e un senso di appartenenza verso questa azienda che non avevo mai visto. La Perla è donna, spero che queste operaie continuino a rimanere lì", chiude.