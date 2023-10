La Perla, davanti ai cancelli show con testi di Franca Rame in omaggio alle lavoratrici

Bologna, 18 ottobre 2023 – Le lavoratrici de La Perla, ormai alla quinta settimana di protesta, conquistano anche il sostegno del mondo della cultura. Nella giornata di ieri, infatti, davanti ai cancelli dello stabilimento bolognese di via Mattei, durante la pausa pranzo delle maestranze, l'attrice Donatella Allegro ha recitato dei testi di Franca Rame "in onore di un lavoro femminile di cui tutti ci riempiamo spesso la bocca ma nel momento in cui lo si sta perdendo la solidarietà collettiva dovrebbe essere una battaglia di civiltà che va oltre le lavoratrici coinvolte", come spiega la segretaria della Filctem-Cgil di Bologna, Stefania Pisani.

Il monologo, basato sulle difficoltà di una donna sposata con tre figli, di conciliare vita e lavoro, è stato accompagnato da canzoni di lotta per esprimere vicinanza alla battaglia delle dipendenti, da tempo ormai in attesa di notizie dalla storica azienda di lingerie. La proprietà del fondo Tennor tarda difatti a presentare il piano industriale e ieri mattina, inoltre, non si è presentata alla convocazione della commissione consiliare sulla situazione de La Perla, mandando su tutte le furie il Comune di Bologna.

"Servono dei fatti in tempi anche brevi, perché le collezioni, se non si hanno delle risposte subito, rischiano di non partire - avverte Pisani - quindi il 2024 rischia di essere l'anno della fine di un brand importante come quello del gruppo La Perla. Non sospendiamo quel minimo di produzione che è rimasta, perché quello che noi stiamo chiedendo è lavorare".

Anche Luigi Tosiani e Simona Lembi, rispettivamente segretario e responsabile del Lavoro del Pd dell'Emilia-Romagna, erano presenti all'iniziativa di ieri .

"Siamo tornati qui oggi per ribadire la vicinanza della nostra comunità politica, delle istituzioni locali e regionali e ci siamo presi l'impegno di portare anche nella manifestazione nazionale dell'11 novembre la vertenza della Perla, un'eccellenza del made in Italy", ha affermato Tosiani.

Lembi ha poi aggiunto: "In vista della Giornata contro la violenza sulle donne, anche perdere il posto di lavoro è una violenza".