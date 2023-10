La Perla, spiraglio di luce. A Roma il 6 novembre. E il presidio viene sospeso

Sospeso il presidio dei lavori davanto allo stabilimento de La Perla: è arrivata la convocazione per il tavolo di crisi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’appuntamento è fissato per il 6 Novembre 2023, alle 15.

"Seppur rincuorati dall’aver finalmente ottenuto il tavolo che avrebbe dovuto tenersi entro il 15 ottobre come, del resto era stato definito nel verbale di incontro dello scorso 5 settembre, resta alta la nostra preoccupazione – sottolineano dalla Filctem-Cgil Bologna –. Consideriamo tardiva la convocazione perché la situazione aziendale non sta in alcun modo vedendo una ripresa delle attività produttive, per come si era impegnata di fare l’azienda nel tavolo ministeriale". Il sindacato ricorda che nell’azienda "stanno venendo meno servizi e funzioni fondamentali per il proseguio di quel minimo di attività che ancora si riusciva a fare grazie alla caparbietà delle lavoratrici e dei lavoratori". Forti perplessiti sulla convocazione che, definiscono, tardiva: "Discutere a novembre, potrebbe voler dire non avere il tempo necessario per progettare, produrre e distribuire la nuova collezione, compromettendo in modo irreversibile la sopravvivenza del marchio, nonostante la richiesta del nostro prodotto nel mercato continui ad essere costante e avere numeri importanti, come fa notare Filctem-Cgil che mette in guardia sul futuro. "La lotta per la salvaguardia de La Perla potrebbe essere ancora lunga e tortuosa ma, in coerenza con quanto costantemente dichiarato dalle Rsu, ovvero ‘noi vogliamo lavorare’, il presidio quotidiano organizzato dalle lavoratrici e dai lavoratori presso lo stabilimento bolognese è temporaneamente sospeso, in attesa di poter conoscere l’esito del confronto previsto per il 6 novembre e, di conseguenza, dover eventualmente definire ulteriori azioni di lotta".

Il colosso della lingerie, dal 2018, è in mano al fondo anglo-olandese Tennor, che controlla lo storico marchio e la cui proprietà appartiene al finanziere tedesco Lars Windhors. La vicenda ha inizio intorno alla metà di agosto quando le rappresentanze sindacali rendono noto il mancato pagamento, da parte dell’azienda, degli stipendi per le 350 lavoratrici dello stabilimento di via Mattei. Una doccia fredda per le maestranze che nel corso degli anni hanno reso grande il marchio ‘La Perla’ nel mondo. Ma i problemi, in realtà, erano iniziati già a maggio con la convocazione di un primo tavolo con la Regione a cui prese parte anche Windhors. In quell’occasione, il finanziere tedesco promise l’arrivo di circa 70 milioni di euro, finalizzati in buona parte a riattivare la produzione. Soldi che, però, non sono mai arrivati nella casse del gruppo. A quel punto, i sindacati hanno fatto richiesta di di un altro tavolo regionale, mail finanziere tedesco nonsi è presentato. Un’escalation che si è conclusa con il mancato pagamento degli stipendi.