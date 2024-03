"La Perla, stilisti locali interessati"

"Essendo un settore florido nel nostro territorio, qualche stilista emiliano-romagnolo si è fatto avanti per rilevare l’azienda". Non si espone ulteriormente l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla quanto concerne la vendita e la manifestazione d’interesse sul marchio La Perla. "Anche per correttezza nei confronti di designer che non si vogliono esporre", dice. Ribadisce, però, che c’è "più di una speranza", e "un dialogo proficuo col ministro Urso" per salvare il marchio. Parlando di Made in Italy, "La Perla è certamente un marchio bellissimo, venduto ed esportato in tutto il mondo. Deve essere salvato", parla. Sulla vicenda del marchio di lusso, si è espresso alla Camera una settimana fa il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ipotizzando una possibile acquisizione da parte dello Stato, in virtù della legge che salvaguarda il Made in Italy.

Su questo, l’assessore Colla si dice soddisfatto ma teme che si vada troppo per le lunghe. "Quando Urso verrà a Bologna per incontrare le lavoratrici, studieremo insieme al ministero le modalità per arrivare all’acquisizione del marchio per iniziare a progettare la ripresa dell’attività il prima possibile. In tal senso, abbiamo bisogno di accorciare i tempi e questo sarà possibile solo avendo in mano il marchio". Però, ricorda, "siamo di fronte a un’operazione non banale dal punto di vista delle possibilità". Il marchio è ancora di proprietà di La Perla Global Management Uk, società in liquidazione a Londra e in Italia. Per questo "c’è bisogno dell’’accordo con gli inglesi", annuncia Colla.

g. d. c.