La Perla, un altro passo avanti. Il giudice la dichiara insolvente. Addio Tennor, ecco tre commissari

Il tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato di insolvenza de La Perla Manufacturing Srl. E ha affidato l’azienda a tre commissari scelti dal ministero, di fatto estromettendo definitivamente il fondo Tennor che ha condotto lo stabilmento bolognese (che conta 220 operaie) sul baratro. Un passaggio che lavoratrici e sindacati auspicavano, un ulteriore step verso un possibile passaggio di mano dell’azienda: le prossime settimane, in questo senso, saranno decisive. Del resto – e questo il giudice delegato Maurizio Atzori lo ha messo nero su bianco – "appare evidente che l’impresa ’La Perla Manufacturing’ non sia stata gestita, almeno negli ultimi anni della sua vita in bonis, in maniera corretta e proficua". Da qui la decisione di affidare la gestione dell’azienda ai tre commissari giudiziali individuati dal Mimit: gli avvocati Francesco Paolo Bello, Francesca Pace e Gianluca Giorgi. Dopo un periodo di osservazione, sarà decisa l’apertura dell’amministrazione straordinaria o la liquidazione giudiziale. Non si deve dimenticare che nelle scorse settimane era stata aperta la liquidazione giudiziale per La Perla Global Management Uk, la parte inglese (con 70 lavoratrici) dell’azienda attraverso la quale i proprietari avevano cercato di appropriarsi del marchio storico.

"Questo passaggio era indispensabile, anche per condurre una discussione alla parte con i liquidatori inglesi - osserva Vincenzo Colla, assessore regionalo Sviluppo economico –. Se le due procedure dialogano, e il marchio va di pari passo alla produzione si possono poi contattare soggetti interessati a far riprendere l’attività. Fin qui, intanto, sottolineo i meriti dei sindacati e dei lavoratori: la loro lotta sta dando frutti".

Intanto, però, le famiglie sono senza stipendio da mesi. "C’è moderata soddisfazione", dice Mariangela Occhiali (Uiltec Uil), appena uscita dall’assemblea a cui i sindacati hanno comunicato la sentenza del Tribunale: "Diamo il tempo ai commissari di fare le opportune verifiche, ci siamo già resi disponibili a eventuali incontri e vediamo se ci sono le condizioni per provare a fare ripartire questa azienda", insiste Occhiali. Intanto sul tavolo c’è anche la partita degli ammortizzatori sociali: "Il Mimit si faccia garante, devono essere rapidi". Anche perché le lavoratrici (oltre alle 220 nostrane ce ne sono altre 70 al di là della Manica) sono senza stipendio da ottobre e il 10 febbraio perderanno la quinta retribuzione.

Una mensilità in meno hanno perso le oltre venti dipendenti di La Perla Italia Srl, la società che gestisce i negozi, per la quale nelle prossime ore i legali dei sindacati depositeranno una nuova istanza di insolvenza sulla scia di quanto fatto con le altre due aziende. Quello di ieri, spiega l’avvocato Bruno Laudi che assiste la Filctem Cgil, "è ancora un provvedimento interlocutorio, ma di certo è un passo avanti per una soluzione. Dobbiamo cercare di riuscire ad attivare gli ammortizzatori sociali, o il ministero si impegna ad accelerare i tempi, oppure è un problema".

Andrea Bonzi