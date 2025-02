La Perla vede la fine del tunnel. Ci sono 16 potenziali acquirenti

Caso La Perla, primo vero passo concreto per il salvataggio dello storico marchio di lingerie di lusso: sono sedici le manifestazioni di interesse arrivate ai commissari straordinari. Tante ne sono state presentate dal 24 gennaio a lunedì, giorno di chiusura dei termini indicati nell’avviso, da parte di soggetti industriali e finanziari in risposta all’avviso di vendita unitaria degli asset del gruppo. Lo ha reso noto ieri il Mimit. Alla luce dell’alta adesione al bando, i commissari hanno richiesto al Ministero l’autorizzazione a prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di un paio di settimane, per garantire la massima partecipazione alla procedura.

"Sicuramente questa è una buona notizia – commenta Stefania Pisani, Filctem Cgil Bologna –, più manifestazioni ci sono e più aumenta la possibilità di ragionare su un vero rilancio del gruppo e quindi sulla tenuta occupazionale. Ma rimaniamo con i piedi per terra, l’alto numero di manifestazioni non significa poi necessariamente che dietro ci siano piani di rilancio industriali affidabili. E poi, le battaglie che dovremo portare avanti in queste settimane riguardano le due aziende in liquidazione". Resta da risolvere, infatti, il problema urgente degli ammortizzatori sociali scaduti (per 40 dipendenti di una delle società del gruppo) o che stanno per scadere (il 10 aprile un’altra decina di dipendenti rischia di restare a piedi). "Ancora non ci sono novità. Le risposte a questa grave situazione di difficoltà non possono però arrivare tra un mese, ne abbiamo bisogno ora, nell’immediato", il grido del sindacato.

Intanto, dal governo commentano con soddisfazione questo primo importante risultato: "Un grande successo e un passo decisivo verso la possibile rinascita di La Perla, storico simbolo del Made in Italy – le parole del ministro delle imprese, Adolfo Urso –. Grazie a un lavoro di squadra senza precedenti, stiamo trasformando una crisi in un’opportunità di rilancio industriale, un segnale importante per tutto il comparto della moda". Valutate le istanze, i soggetti in corsa potranno accedere alla data room per analizzare i dati e i termini del bando di acquisizione, nel rispetto della clausola di riservatezza, e poi formulare un’eventuale proposta vincolante di acquisto. La proroga di due settimane chiesta dai commissari de La Perla per consentire la massima partecipazione alla procedura di cessione dell’azienda è, per il senatore Fdi Marco Lisei, "il segno tangibile dell’ottimo operato del governo Meloni e del ministro Urso, che hanno saputo porre le condizioni per dare un futuro produttivo certo a questo storico marchio del made in Italy. Mentre le opposizioni di sinistra speculano sui lavoratori – commenta Lisei –, il governo sta agendo per salvare i posti".