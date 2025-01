La Perla, via alla vendita unitaria Calzedonia si conferma in pole

Il bando di vendita unitaria degli asset del Gruppo La Perla, compresi marchio e stabilimento, è realtà. L’avviso è stato pubblicato ieri e ora si apre la partita, con la ricerca delle manifestazioni di interesse per dare una risposta industriale e occupazionale allo storico marchio bolognese di lingerie. C’è tempo fino al 10 febbraio. Tra i possibili pretendenti, circola il nome di Calzedonia, col patron Sandro Veronesi. E il suo interesse ha riscosso il plauso di molti.

"Una delle crisi emblematiche del settore moda può diventare il simbolo del rilancio del comparto – dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso –. Con la cooperazione di tutti gli attori abbiamo segnato una svolta, con l’obiettivo di tutelare un marchio storico e i lavoratori, cui avevo assicurato il nostro impegno. Siamo sulla strada giusta". Per la prima volta, infatti, dopo mesi di lavoro e quattro procedure concorsuali diverse, si intravede una soluzione, "valorizzando al contempo le competenze di lavoratrici e lavoratori", sottolineano dal ministero.

Ma suscita allarme il fatto che, essendo l’azienda in amministrazione straordinaria, la normativa non prevede l’obbligo di riassumere tutti. "Abbiamo combattuto come leonesse – le parole di Stefania Pisani, Filctem Cgil, che ha lottato per la causa assieme alla collega della Uiltec, Mariangela Occhiali –. L’azienda era defunta e ora rinasce. Vediamo come risponderà il mercato, perché l’orgoglio del Made in Italy non si annuncia: si fa. E ha necessità di risposte industriali. Ma il punto fondamentale è che siano tutelate tutte le lavoratrici. Non accetteremo soluzioni che non diano una risposta di questo tipo".

La casa madre, basata a Londra e detentrice del marchio, operava fuori dall’Ue, mentre il principale sito produttivo è a Bologna, e ciò ha complicato il tutto. Ma a febbraio 2024, grazie alla collaborazione tra Mimit e ministero del lavoro è stata garantita la cassa integrazione straordinaria per tutti i lavoratori delle società italiane de La Perla, evitando i licenziamenti. Poi, con l’amministrazione straordinaria, a settembre è stato siglato un accordo che ha permesso a La Perla Manufacturing di riprendere la produzione di capi a marchio La Perla. Così, il marchio ha potuto mantenere viva la presenza sul mercato con un’attività provvisoria.

C’è però una questione urgente. Da stasera scadono gli ammortizzatori (cassa per cessazione attività) per la Management, oltre 40 dipendenti: se per una parte di loro ci sarà l’esercizio provvisorio, riprendendo l’attività lavorativa, il problema sorge per quelle lavoratrici che non riprenderanno le loro funzioni. E dal 9 aprile, stesso discorso per le dieci lavoratrici di La Perla Italia. "Sarebbe un paradosso se proprio all’ultimo miglio queste persone restassero a piedi – dice Pisani – . Siccome non si vive d’aria, rischiamo di perdere delle competenze strategiche". Il 10 febbraio è fissato l’incontro al ministero per prorogare l’ammortizzatore (anche in via ‘retroattiva’).