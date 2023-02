La pestano per rubarle il cellulare Quattro ragazzine nei guai per rapina

di Nicoletta Tempera

Si sono finte sue amiche. Poi l’hanno derubata del cellulare e della borsetta e l’hanno picchiata. Poi, come se nulla fosse, sono andate alla stazione, postando una storia in diretta su Instagram. L’aggressione è avvenuta lunedì in zona della stazione. E proprio questo protagonismo social ha incastrato le quattro ragazzine terribili, autrici della violenta aggressione ai danni di una sedicenne. È successo lunedì, in via Gramsci, a due passi dalla stazione. La vittima, assieme a un’amica, aveva appuntamento con le altre quattro adolescenti (tra i 15 ed i 17 anni) in un bar della zona. Si erano conosciute sui social ed era andata tranquilla, come per un qualsiasi pomeriggio di chiacchiere in centro.

Quelle che sembravano nuove amiche, però, si sono rivelate presto delle bulle: infatti, quando il gruppo ha raggiunto via Gramsci, una delle quattro ragazze si è impossessata del cellulare della vittima. Lei allora ha tentato di convincere la coetanea a restituirle il telefono, ma è stato peggio. Le quattro l’hanno iniziata a colpire con calci e pugni, senza pensarci. Poi, dopo essersi ‘sfogate’, hanno afferrato anche la borsa della ragazzina e sono scappate via. La giovanissima e la sua amica hanno chiesto aiuto: in via Gramsci sono intervenute alcune volanti e una pattuglia del settore operativo polizia ferroviaria della stazione centrale, mentre la ragazzina è stata accompagnata al pronto soccorso.

Proprio dalla visione del filmato in diretta Instagram, pubblicato da una delle minorenni e mostrato agli agenti dall’amica della vittima, i poliziotti hanno rilevato che il gruppo di ragazze era ancora all’interno della stazione ferroviaria dove effettivamente sono state rintracciate e identificate pochi minuti dopo, grazie anche alla precisa descrizione fornita dalla ragazzina aggredita. Al termine degli accertamenti, le quattro ragazzine sono state denunciate per rapina e lesioni in stato di libertà e riaffidate ai genitori.