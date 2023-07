La peste, i roghi e le vendette: dai secoli bui le storie di oggi

"Gli oggetti della nostra storia tornano in vita, raccontano chi siamo: la mafia c’era già nel Medioevo, le lotte tra famiglie potenti come i Bentivoglio e i Pepole, le esecuzioni e i massacri. Il sangue – riflette Paolo Maria Veronica – scorreva abbondante..." I ’Fenomeni’ vanno in scena il mercoledì, giovedì e venerdì di luglio alle 21 tra le sale del Museo Medievale di via Manzoni, tra spade, broccati e sepolcri, riportati in vita dalla premiata ditta Malandrino&Veronica che ancora una volta dimostra una predisposizione particolare nel capire le anime dei nostri musei (come già fecero con la Sala Anatomica e il Museo di Zoologia) e mostrarla al pubblico.

Affiancati quest’anno da Raffaella Silva e Maurizio Grano i due attori sembrano aver dato un tocco nuovo alle loro visite notturne: "La presenza di Raffaella – conferma Veronica – ci ha consentito un punto di vista diverso, più poetico in un certo senso. Con lei raccontiamo i roghi, la peste e la Luna. Le scarpe rosse che mettiamo in scena sono un ponte evidente con la storia attuale della violenza sulle donne... Di certo ogni volta che vedo questa parte mi commuovo, una cosa poco consueta per i nostri spettacoli".

La storia, a quanto pare, si ripete senza riuscire a insegnarci nulla. Così gli attori, da una stanza all’altra, da un oggetto a un reperto soffiano via la polvere dei secoli illuminandoli con un’inquietante luce d’attualità: "Non è difficile – prosegue Veronica – legare la peste alla pandemia da Covid e al senso di smarrimento che ci ha colpiti tutti, o le persecuzioni degli ebrei a metà Medioevo con quelle del secolo scorso. Tutto quello che raccontiamo è vero, ma a modo nostro, con qualche risata su papa Bonifacio VIII, davvero una figura pazzesca, o sugli ’effetti speciali’ del Giambologna per il Nettuno. É un modo diverso di far conoscere i nostri musei a chi magari non ci avrebbe messo piede e li scopre invece pieni di tesori".

m. s.