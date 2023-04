La petizione: 400 firme per riaprire il Cierrebi "Il centro sportivo va restituito alla città"

Mille firme per riaprire il Cierrebi. È l’obiettivo del comitato ‘Salviamo il Cierrebi’, che ha lanciato una petizione per la riapertura del centro sportivo di via Marzabotto, chiuso dal 2019. "Finora sono state raccolte più di 400 firme – scrive su Facebook il comitato –. La raccolta andrà avanti tutto aprile e l’obiettivo delle mille firme pare a portata di mano". "Dopo anni di immobilismo da parte del Comune e della proprietà (Bfc Real Estate, ndr) – è l’accusa – ancora non si intravvede una soluzione per restituire l’impianto alla città". Il Bologna Fc ha firmato un accordo preliminare per la cessione dei diritti di superficie del Cierrebi agli spagnoli di Go Fit per 40 anni. Ma ad oggi non risulta essere stata presentata alcuna proposta progettuale formale.