La petizione delle Acli "Stipendi delle badanti da equiparare alle spese mediche"

Aiutare le famiglie italiane a sostenere i costi per baby sitter, colf e badanti. È questo l’obiettivo della petizione lanciata dalle Acli su change.org. La proposta dell’associazione – che gestisce uno sportello per formare i caregiver e metterli in contatto con i datori di lavoro – è semplice. "Vogliamo chiedere al governo di concedere la detraibilità al 19% di tutto l’importo speso nell’assistenza alla persona", spiega Filippo Diaco, presidente del patronato Acli di Bologna. "A oggi è prevista solo la deducibilità dei contributi Inps e la detraibilità al 19% dell’importo massimo di 2.100 euro, per chi ha un reddito inferiore ai 40.000 euro – aggiunge – . Vorremmo, invece, che lo stipendio della badante fosse equiparato alle spese mediche, per aiutare le famiglie e per contrastare il lavoro nero".

Una soluzione che pare auspicabile anche alla luce "dell’aumento di stipendio del 9,2%" previsto dal 1° gennaio 2023 per queste categorie di lavoratori. "Per la badante convivente a tempo il costo per la famiglia può arrivare ad aumentare di 125 euro al mese – precisa Diaco – . Per una babysitter di un bambino sotto i sei anni a tempo pieno e non convivente che lavora 40 ore si può arrivare fino a 1.743 euro in più all’anno". Costi che, in tempo di crisi, rischiano di diventare proibitivi. Con conseguenze facili da intuire. "Da una parte temiamo l’aumento dell’illegalità e dall’altro della povertà per le famiglie che hanno bisogno di assistenza", sottolinea Matteo Mariottini, direttore del patronato Acli di Bologna, definita "una delle città più anziane d’Italia".

Nel 2022 sono stati ben 2.912 i contratti gestiti dalle Acli nel capoluogo emiliano, un centinaio in più rispetto all’anno precedete. La fotografia che emerge è molto chiara. Nel Bolognese, "le badanti assunte sono per l’85% donne, pari a 2.683 donne contro 180 uomini. L’età media è di 52 anni, ma 253 hanno oltre 65 anni. La più anziana ha ben 76 anni", sottolinea Chiara Pazzaglia, presidente provinciale delle Acli. Un fenomeno legato al fatto che spesso i caregiver non riescono ad accumulare pensioni sufficienti per trascorrere la loro vecchiaia senza lavorare e sono costretti "anche in età avanzata a prendersi cura di persone praticamente coetanee e magari invalide".

Benedetta Dalla Rovere