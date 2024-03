La petizione funziona: "Il Postamat è in arrivo"

A Loiano arriverà il Postamat. Una richiesta, quella di avere uno sportello Postamat nel paese appenninico, che andava avanti da lungo tempo. I cittadini, anche con una importante raccolta di firme che ha visto centinaia di sostenitori, hanno sollecitato per mesi l’introduzione di questo servizio, arrivando anche a chiedere l’intervento dell’amministrazione comunale. E così è stato, perché settimane fa il sindaco Fabrizio Morganti ha scritto, per la quarta volta, a Poste Italiane, motivando la necessità del Postamat per il territorio: "Diversi anni fa, in occasione dell’incontro con i sindaci dei piccoli comuni d’Italia, Poste Italiane aveva preso l’impegno di installare i Postamat. Nonostante questo e nonostante le mie reiterate richieste, al momento non è ancora presente sul nostro territorio. Ho ricevuto una raccolta di firme dei cittadini di Loiano, promossa dalle organizzazioni sindacali per risolvere l’annoso problema".

Pochi giorni dopo da Poste Italiane è giunta la lieta nuova: "Poste Italiane partecipa al Piano Complementare Pnrr con il Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, promosso dal Governo, il cui obiettivo è quello del superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne di Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti. Gli uffici postali dei Comuni coinvolti saranno dotati di nuovi spazi e strumenti tecnologici facilitando l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Saranno molti i servizi della pubblica amministrazione a disposizione dei cittadini attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane e che si andranno ad aggiungere, potenziandoli, a quelli già predisposti. A tal proposito vi comunichiamo con piacere che il Comune di Loiano rientra nel progetto e che le linee di intervento principali prevederanno anche l’installazione di un Atm Postamat".

z. p.