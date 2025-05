La pianista Coroli debutta con la Sinfonica

La ventenne, pluripremiata, pianista moldava Elizaveta Coroli è per la prima volta ospite del Teatro Comunale interpretando il Concerto n. 1 in re minore per pianoforte e orchestra op. 15 di Brahms. L’appuntamento – realizzato con la collaborazione della Fondazione Accademia Internazionale di Imola ’Incontri con il Maestro’, di cui Coroli è allieva – è in programma stasera alle 20.30 all’Auditorium Manzoni per la Stagione Sinfonica 2025 e vede il ritorno di Martijn Dendievel sul podio dell’Orchestra del TCBO.