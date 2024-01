La piattaforma TicketSms apre un’altra sede

Oltre due milioni di biglietti venduti nei mesi estivi. Più di 200 milioni di visualizzazioni dei contenuti tra social e web. Ma soprattutto un quarto posto che vale più di una medaglia tra le App più scaricata d’Italia, superata solo da giganti mondiali come TikTok, Netflix e Amazon Prime. Sono questi i numeri di un anno da record per TicketSms, la piattaforma di vendita biglietti paperless con sedi a Milano e Bologna; a breve se ne aprirà una terza in Puglia, a Bari. In un anno dipendenti e collaboratori sono raddoppiati. La strategia: eliminare i biglietti cartacei.