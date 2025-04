La piazza per l’Europa e gli scontri. Esposto della Lega, FdI e FI attaccano

Il centrodestra chiede chiarezza sulla piazza per l’Europa di domenica organizzata dal sindaco Matteo Lepore in tandem con la collega fiorentina Sara Funaro. E attacca anche per gli scontri tra antagonisti e polizia chiedendo al sindaco di smarcarsi da quanto accaduto.

Ad aprire le danze è la Lega, con il capogruppo Matteo Di Benedetto, che da giorni ha messo sotto la lente i costi dell’amministrazione per la manifestazione. Costi che Lepore ha ricordato in più occasioni "sono stati sostenuti dagli sponsor".

Il numero uno del Carroccio in Consiglio comunale, però, vuole vederci (più) chiaro. E presenta un esposto al prefetto.

"Data la scelta dell’amministrazione guidata da Lepore di nascondermi i documenti relativi alla manifestazione organizzata in Piazza Nettuno domenica 6 parile, ho presentato un primo esposto alla prefettura su questo punto. Come consigliere comunale – insiste – deve avere accesso a tutti gli atti della pubblica amministrazione, ma uno di questi, la determina numero 198575/2025, è presente a sistema dal primo aprile, ma da allora l’amministrazione mi impedisce di prenderne visione".

Non è più morbido l’eurodeputato di FdI Stefano Cavedagna: "La sinistra crea solo problemi: o fa manifestazioni aggredendo gli agenti o fa manifestazioni a spese dei contribuenti, litigando tra di loro", tuona, dando solidarietà alle forze dell’ordine.

Sulla stessa linea i consiglieri regionali meloniani, Marta Evangelisti e Francesco Sassone: "Lepore è inerte a tutto campo, dalla mancata risposta sulla piazza per l’Europa alla mancata condanna dei centri sociali. È oggettivo che, a sinistra, ci sia troppa tolleranza verso questi violenti – e tutto ciò, in una città civile, è semplicemente inaccettabile", sferzano i consiglieri di FdI. Che rincarano la dose di attacchi: "Dal sindaco mancata trasparenza sull’organizzazione di una ‘piazza per l’Europa’ e sulla mancata condanna delle violenze da parte dei centri sociali. Un atteggiamento ambiguo, che danneggia l’immagine di Bologna e annienta la fiducia dei cittadini nelle istituzioni".

Forza Italia, infine, porta in Regione la vicenda degli scontri di domenica tra i centri sociali e la polizia in occasione delle manifestazioni contro il riarmo europeo. Il capogruppo azzurro Pietro Vignali e la questore dell’Ufficio di presidenza Valentina Castaldini hanno infatti presentato una interrogazione alla Giunta regionale per chiedere "se intende dissociarsi dall’uso della violenza da parte di partecipanti a contromanifestazioni. Per questi eventi è stato creato un clima da scontro ideologico che disapproviamo e da cui vorremmo che si dissociasse anche il governatore De Pascale e la sua Giunta regionale", le parole dei due forzisti. Da qui, puntano il dito contro Lepore: "La responsabilità di alimentare la tensione è soprattutto del sindaco che usa la piazza in modo strumentale. Chi paga il prezzo di tutta questa confusione interna alla sinistra che ha organizzato entrambe le manifestazioni di domenica, sono i cittadini e le forze dell’ordine alle quali va peraltro la nostra solidarietà".

Il sindaco, in serata, prende le distanzedai violenti: "Bruciare la bandiera Ue e manifestare contro non sono la stessa cosa. Si può tranquillamente criticare e manifestare contro ma la violenza è sempre una cosa da condannare".

red. cro.