La pietra di Montovolo sulla tomba in Sudafrica

Nelle scorse settimane sulla tomba di Jack McNaughton, nel cimitero di famiglia a poca distanza da Graaf Reinet in Sudafrica, è stata posta una nuova scultura. La piccola lastra di arenaria scolpita suggella il legame tra il soldato sudafricano che riposa all’ombra di una grande lapide di marmo e l’Appennino bolognese, dove operò negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale. Jack, all’epoca, era un tenente dell’esercito inviato dalle forze alleate a combattere gli occupanti nazisti nella zona fra Castiglione dei Pepoli e Grizzana. L’uomo, nell’autunno del 1944, ferito e stremato dai giorni di battaglia sul monte Salvaro, trovò riparo a Savignano, un piccolo borgo poco distante da Riola di Vergato, dove fu accolto e curato dalla signora Bianca Bonaiuti e dai suoi figli.

L’estate scorsa Paul, il figlio di Jack, si è recato in visita sull’Appennino e qui ha avuto modo di conoscere i discendenti della famiglia Nanni, nella stessa casa in cui, ottant’anni prima, il padre e alcuni commilitoni erano stati accuditi. Durante la visita della famiglia McNaughton in Italia, lo scultore Riccardo Vaccaro, residente a Cà di Rillo nei pressi di Salvaro, ha donato a Paul la piccola scultura che oggi fa bella vista di sé sul sepolcro del tenente McNaughton, scomparso il 9 aprile 1987. "L’idea della scultura è di Cesare Calisti – racconta Vaccaro – che mi ha proposto di realizzarla. Io ho scelto di incidere su un piccolo blocco di arenaria di Montovolo flos vitae, il fiore della vita, un simbolo antico molto diffuso nei borghi della zona. La lavorazione è stata fatta nella piazza di Castelvecchio di Veggio, nelle stesse ore in cui la delegazione sudafricana era in visita sul monte Salvaro nei luoghi della battaglia. Mentre scolpivo, mi sono emozionato pensando al mistero di esistenze così lontane, quelle di Jack e Bianca, avvicinate dalla bufera della guerra". Paul McNaughton esprime la propria gratitudine: "Ho pensato di esporre il fiore della vita donato dagli amici italiani nel momento stesso in cui Riccardo mi ha consegnato la lastra di pietra. Per la nostra famiglia è un onore sapere che mio padre è ricordato con tanta gratitudine dalle persone che vivono nei luoghi in cui ha combattuto per la libertà".

Fabio Marchioni