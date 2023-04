La pietra prende forma

Un’enorme pietra pronta per essere lavorata e dalla quale si ricaverà un’opera d’arte. E’ l’obiettivo della giornata dei maestri scalpellini dell’Appennino bolognese. Oggi a partire dalle ore 14, l’Associazione Fulvio Ciancabilla, che da anni porta avanti l’antico mestiere degli scalpellini, utilizzerà il materiale lapideo per il corso di scultura su pietra. Il luogo scelto per la formazione è il laboratorio di Giancarlo degli Esposti a Spintona a Riola Ponte. L’Associazione Fulvio Ciancabilla da anni promuove corsi per il rilancio dell’antica arte della lavorazione della pietra arenaria e ricostituire quella rete di maestri della sua lavorazione, gli scalpellini, eredi dei maestri comacini che nel Medioevo avevano realizzato opere civili e religiose. Quest’anno il corso che fa parte del più ampio Progetto Montovolo, vuole diffondere i primi rudimenti del mestiere di scalpellino e di scultura su pietra arenaria con la collaborazione degli ultimi artigiani della pietra che ancora operano sul territorio, tre docenti che, oltre a padroneggiare l’antica arte la sanno anche insegnare.