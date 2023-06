La Pinacoteca accoglie un Carracci ritrovato

di Nicoletta Barberini Mengoli

Una nuova acquisizione per la Pinacoteca di Bologna, frutto di un proficuo lavoro degli Uffici Ministeriali deputati all’acquisto da parte dello Stato delle opere che altrimenti rischiano di uscire dall’Italia, recando un danno ai nostri beni culturali. L’acquisizione di cui si parla è la magnifica tela Sacra Famiglia con i Santi Giovannino, Orsola e Mattia di Ludovico Carracci (Bologna, 1555 – 1619), cugino di Agostino e Annibale Carracci. "Questa operazione rappresenta un grande successo di lavoro incessante di gruppo – sottolinea la direttrice della Pinacoteca, Maria Luisa Pacelli – perché in un anno siamo riusciti, attraverso un gioco di squadra dei Ministeri, ad assicurarci il quadro".

Riavvolgiamo la storia dell’opera. La proprietaria del bene, la marchesa Giovannella Malvezzi Campeggi di Roma decide di mettere in vendita il suddetto Carracci di provenienza ereditaria dalla famiglia Bonfiglioli di Bologna, famiglia che, attorno al ‘700, possedeva undici opere di Ludovico poi andate vendute o disperse. La Malvezzi si rivolge ad una casa d’aste di Viterbo che ovviamente deve chiedere la libera circolazione del quadro che in quel momento, e siamo a metà maggio dell’anno scorso, era attribuito a Giovanni Andrea Sirani e non a Ludovico. Entrano perciò in campo gli Uffici delegati a ciò, ossia il Ministero della Cultura che, con i suoi 10 uffici dediti all’esame delle opere di cui si domanda l’esportazione, coinvolge a sua volta, oltre la Pinacoteca, la Direzione generale di Archeologia Belle Arti e Paesaggio con Sonia Amadio, Cristina Bartolini, soprintendente Archeologia Belle Arti di Genova e La Spezia e Rossana Vitiello, direttore Ufficio Esportazioni della citata Soprintendenza. Inizia da parte dello storico dell’arte Alessandro Brogi, specializzato in Ludovico Carracci, l’esame del quadro di cui si riconoscerà l’attribuzione al pittore e anche il riconoscimento della pregevole qualità pittorica del dipinto su tela. Quindi si passa al divieto di espatrio del quadro ed alla successiva acquisizione con diritto di prelazione da parte dello Stato; la somma erogata è di 354mila euro.

Ovviamente si è resa necessaria un ‘attenta pulitura della tela, realizzata dalla restauratrice Manuela Mattioli, in quanto l’opera si presentava un po’ velata da una vernice gialla, probabilmente spalmata nell’800 per rendere dorata la visione dell’opera e, inoltre, la parte posteriore era anche stata foderata. Il quadro si colloca nella stagione ’classicista’ di Ludovico di cui non sono conservati altri esempi nelle collezioni del museo. La direttrice Pacelli è molto orgogliosa di questa new entry che ora va nella sala ‘Guido Reni’, per poi raggiungere agli altri 23 quadri di Ludovico Carracci già in possesso del Museo.