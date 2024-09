La Pinacoteca presta il San Nicola di Alessandro Tiarini alla Fondazione Prada

Dalla Pinacoteca di Budrio a Fondazione Prada, lo strano percorso del Tiarini. "Fa molto piacere sapere che il patrimonio artistico budriese abbia attirato l’attenzione di un’istituzione culturale importante come Fondazione Prada", sottolinea la sindaca Debora Badiali. Fondazione Prada ha infatti richiesto l’opera, presente nella Pinacoteca Civica Domenico Inzaghi, "San Nicola da Bari" di Alessandro Tiarini (nella foto), artista bolognese vissuto tra la fine del XVI e la fine del XVII secolo.

L’opera è esposta nella mostra ’Monte di pietà - un progetto di Christoph Büchel’, allestita fino al 24 novembre in occasione de La Biennale, presso Ca’ Corner della Regina, la sede veneziana di Fondazione Prada. "In autunno – annuncia Badiali – riprenderanno i laboratori per i bambini e le visite guidate, ogni terzo weekend del mese la Pinacoteca e il Museo Archeologico ospiteranno quindi attività per tutte le età".

z. p.