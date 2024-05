La piscina è ancora un cantiere: "Ma è garantita la sicurezza?"

"La piscina di Pianoro, che è stata aperta al pubblico, è davvero in sicurezza visti i cantieri ancora in corso e mai finiti?". Questa la domanda che pone all’amministrazione con un’interpellanza, il consigliere comunale FdI Luca D’Oristano. "Essendo emerso - spiega – in Commissione Affari Generali, che la Giunta ha impegnato consistenti importi per la piscina, recentemente ristrutturata apertura ottobre 2023), tra cui 120mila euro per ‘lavori straordinari’, e visti i cantieri ancora in corso e mai finiti, ci si chiede se la piscina è in regola a norma di legge per essere aperta all pubblico in totale sicurezza per operatori che lavorano ed utenza che la frequenta. Dal momento che è fatto noto che il dirigente comunale incaricato di sovraintendere i cantieri si è dimesso vorremmo sapere: lo ha sostituito qualcuno?. Si ritorna poi al contezioso con la ditta dei lavori che causò un ritardo di 480 giorni. In merito chiediamo se questi fatti siano legati al periodo in cui lo stesso dirigente era in servizio o se sono successivi alla sua cessazione dall’incarico".

D’Oristano, poi, reitera: "Vista la delicatezza della questione, ovvero una struttura aperta al pubblico che idonea non sembra, chiediamo con urgenza se sono stati effettuati tutti i collaudi necessari, alla struttura, alle vetrate, agli impianti tecnici (elettrici, idraulici, antincendio, uscite di sicurezza, etc.), e di fornire tutta l’opportuna documentazione quali certificati di conformità a norma di legge previsti per gli impianti tutti (elettrici, termici, quadri elettrici, stazioni di pompaggio, filtraggio, antincendio, utilizzo del cloro etc.); certificati di avvenuti collaudi di tutti gli impianti di cui sopra ivi compresi quelli di tutte le vetrate/finestre e porte antipanico, uscite di sicurezza; certificazione di conformità dell’impianto comunale che ha permesso l’apertura al pubblico della piscina la terza settimana di ottobre 2023".

z.p.