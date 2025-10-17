La piscina riapre otto mesi dopo la tromba d’aria

Buone notizie per i nuotatori di Ozzano e dintorni. Dopo mesi di lavori e incertezze riapre, domani, la piscina di Ozzano. L’impianto comunale, gestito da Sogese, subì gravi danneggiamenti a fine gennaio scorso, quando forti raffiche di vento scoperchiarono la copertura dello stabile. Sabato, dunque, riapre la piscina comunale in via Ettore Nardi, e da lunedì, 20 ottobre, riprendono tutte le attività sportive.

"Finalmente siamo in grado di dare una data – spiega il sindaco Luca Lelli –. Dopo tanta attesa gli interventi di ripristino sono terminati, e sabato mattina riapre un impianto di fondamentale importanza per la nostra comunità e per i tanti cittadini dei territori limitrofi. Il tetto è stato completamente rifatto e adesso tutti possono tornare a vivere questa struttura". L’impianto natatorio era stato chiuso e dichiarato inagibile lo scorso 28 gennaio in seguito a raffiche di vento che, viaggiando a oltre 105 chilometri orari, avevano letteralmente sradicato gran parte del tetto.

"Siamo consapevoli che otto mesi di attesa rappresentano un periodo lungo – sottolinea il sindaco Lelli –, ma sia le procedure amministrative che gli interventi tecnici e materiali hanno dovuto rispettare tempi ben definiti e non modificabili. Sicuramente tutti gli interventi messi in atto restituiscono alla cittadinanza un presidio sportivo e sociale di grande valore". L’impianto, di proprietà comunale, è gestito da Sogese: "Siamo molto soddisfatti di poter riaprire la piscina di Ozzano e di essere riusciti a farlo anche due giorni prima rispetto i tempi previsti – commentano dalla società –. Il lavoro del nostro team è stato intenso e condiviso con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un servizio importante per lo sport, il benessere e la socialità. Non vedevamo l’ora di ri-accogliere i nostri utenti e tutte le persone che amano l’acqua e lo sport: la piscina di Ozzano è un punto di riferimento per la comunità e siamo felici di poter tornare insieme a viverla".

Per festeggiare la riapertura, domani, e per l’intera giornata il biglietto sarà ridotto per tutti per l’ingresso al nuoto libero, con una lezione speciale di Hydrobike di un’ora dalle 9.30 alle 10.30 attraverso l’iscrizione tramite Sogese App. Riapre anche il bar della piscina con una nuova gestione. Per tutte le info si invita a visionare il sito www.sogese.com o utilizzare l’apposita app Sogese.

