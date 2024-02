La pista ciclabile di via Coronella intitolata all’epopea dei ’Bagaren’

La ciclabile lungo la via Coronella a Galliera, in località Antica, è stata intitolata, sabato scorso, agli "ex ciclistici Galliera" Tanti appassionati di ciclismo e molti gallierini hanno preso parte alla cerimonia di intitolazione agli atleti del Comune che si sono contraddistinti in sella alla bicicletta in un gruppo ciclistico nato negli anni ‘70 e che nel corso degli anni ha conseguito numerosi successi a livello mondiale. Un gruppo colloquialmente denominato "Bagaren" che è la dialettizzazione di Bagarre, la fase più concitata della gara ciclistica. Il sindaco Stefano Zanni aveva promesso alla consulta territoriale di Galliera Antica che l’amministrazione si sarebbe adoperata per accogliere la proposta di intitolazione e così è stato.

L’amministrazione ha dovuto attendere l’arrivo di un finanziamento statale per poter eseguire lavori di manutenzione straordinaria sul tratto finale della pista ciclabile, che era stata collaudata nel 2019, che si è presto fortemente ammalorato. Il primo cittadino spiega: "Abbiamo accolto fin da subito la proposta della Consulta, convinti che questa intitolazione potrà lasciare un segno nel futuro, dimostrando l’importanza del ciclismo per Galliera". Con l’occasione, l’azienda locale Elettromeccanica Galliera in occasione dei 50 di attività ha realizzato e donato al Comune una nuova area di sosta fruibile dagli utilizzatori della pista ciclabile.

z. p.