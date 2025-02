"La pittura e le foto, legame eterno"

Anna Ottani Cavina è un nome certamente noto a molti studenti dell’Alma Mater ma anche ai semplici appassionati d’arte. Professore emerito di Storia dell’Arte moderna all’Università di Bologna, Ottani Cavina ha insegnato al Dams negli Anni ‘70 e oggi è presidente onorario della Fondazione Zeri, che ha fondato e diretto fino al 2014. E proprio a quell’archivio fotografico ha destinato la sua fototeca di studiosa, oltre 18.000 fotografie che documentano i suoi studi e le sue ricerche. A lei è dedicato il prossimo incontro intitolato ’La mia storia dell’arte per immagini’ previsto questo pomeriggio alle 17,30 nella biblioteca della Fondazione Zeri. In questa occasione la studiosa ripercorrerà per immagini le tappe del suo lungo cammino professionale.

Il paesaggio italiano è stato un elemento chiave della sua ricerca scientifica. In quali termini gli artisti stranieri sono stati utili nella definizione dell’identità del nostro Paese?

"Spesso dimentichiamo che la nostra idea di ’paesaggio italiano’ è stata in realtà costruita anche dagli occhi degli stranieri. Artisti come William Turner, John Ruskin, François Granet e Corot hanno guardato all’Italia con uno stupore che noi, forse, abbiamo perduto. La mostra a mia cura intitolata ’Paysages d’Italie’ - che ha avuto luogo al Grand Palais di Parigi nel 2001 - è nata proprio allo scopo di mettere in evidenza la relazione tra l’Italia e chi l’ha resa immortale grazie alla pittura".

C’è per caso una scoperta interessante legata alla sua lunga carriera di storica dell’arte che avrebbe piacere di raccontare?

"Potrei raccontare di quando, tanti anni fa, rimasi stupita davanti ad una Fuga in Egitto di Adam Elsheimer, un caravaggesco del ‘600 tedesco, ma attivo perlopiù a Roma. Di solito questa scena è sempre stata raffigurata di giorno, mentre in questo caso la Sacra Famiglia fugge sotto ad un dettagliatissimo cielo di stelle. Con l’aiuto di astronomi, sono riuscita a capire che la Via Lattea per la prima volta non era raffigurata come una scia, ma come un’aggregazione di stelle e che la Luna presentava delle macchie: la dimostrazione che il pittore era al corrente delle nuovissime scoperte galileiane. Pubblicai questo studio sul The Burlington Magazine e, più tardi, nel 2005 a Monaco, studi scientifici più accurati provarono che il cielo di Elsheimer era stato dipinto dal vero a Roma, nella notte del 16 giugno 1609".

La Fondazione Zeri conserva un patrimonio fotografico eccezionale, costituito in parte dal lascito dello stesso critico d’arte, in parte da altre donazioni, tra le quali la sua. Secondo lei, in che modo oggi è cambiato il valore ed il ruolo della fotografia rispetto ad un tempo?

"La fotografia è stata uno strumento fondamentale per lo studio dell’arte. Ai tempi di Federico Zeri era essenziale per l’attribuzione, il confronto e la catalogazione delle opere. Oggi il digitale da una parte ha semplificato la ricerca, dall’altra ha introdotto il rischio di perdere il contatto diretto con l’opera. Credo che la fotografia debba essere considerata sia un mezzo di documentazione, sia un oggetto storico, perché ogni immagine è portatrice di una storia. Nella mia donazione ho voluto preservare anche questo aspetto, lasciando così traccia di una metodologia didattica che oggi sta cambiando profondamente".