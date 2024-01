La pittura motorizzata, ecco la ’gara’ di Canemorto

Alchemilla, spazio per le arti visive che abita in un appartamento signorile settecentesco, del cinquecentesco Palazzo Vizzani, via Santo Stefano, torna a giocare con l’arte e la sperimentazione per le giornate di Art City, offrendo la scena al progetto Canemorto, tre artisti che non amano chiamarsi collettivo dichiarando i propri nomi e mostrando il volto, perché si sentono un solo artista con ‘uno stile unico e smembrato’. Si conoscono da tempo, hanno iniziato a dar vita alle loro installazioni all’estero, poi hanno scelto Bologna per fermarsi, "perché questa è una città stimolante che non ti prosciuga".

E qui hanno trovato casa proprio da Alchemilla di Camilla Sanguinetti, dove hanno creato l’installazione The Painting Race – inaugura oggi dalle 19,30 alle 22 –, una pista in calce dal fascino brutalista, che si dipana tentacolare nelle stanze di Alchemilla e che chiede al pubblico di portare in scena, con le gare tra opere d’arte, la competizione di un mondo apparentemente affascinante ma intrinsecamente "feroce". L’arte è anche questo. Ma come si attiva l’opera? Canemorto hanno predisposto delle automoniline radiocomandate su cui sono montate delle tele bifacciali in cui sono dipinti entrambi i lati e il cui soggetto va a definire la scuderia di appartenenza. Come stili e correnti sono stati scelti il ritratto, il paesaggio, la natura morta, il post- espressionismo, il realismo magico e il neo-astrattismo, tutti in gara per avere la meglio sugli altri generi o scuole pittoriche. "E il tutto avviene nei giorni di Arte Fiera – scrive il curatore Antonio Grulli–, uno degli apici della competitività della scena dell’arte italiana, e a Bologna, nel centro della cosiddetta Motor Valley". "Il nostro intento – spiega Canemorto – era quello di motorizzare la pittura a partire dai dipinti che sono degli oggetti statici, inanimati e anche un po’ sacri, la tipica cosa che non va toccata e a noi piaceva l’idea di renderli degli oggetti dinamici, ludici, telecomandati, mobili che potessero gareggiare, anche seguendo l’andamento del mercato dove un anno va di più il ritratto, poi torna in voga l’espressionismo: è tutto una moda". Le gare sono naturalmente aperte al pubblico che può iscriversi e nei prossimi giorni debutteranno artisti contro collezionisti e curatori contro curatori. Una significativa metafora.

Benedetta Cucci