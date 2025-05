La pizza di Vedegheto conquista i giapponesi. Invito dal Sol Levante

La pizza di Vedegheto parte per il Giappone al seguito di alcuni rappresentanti dello Slow Food del paese del Sol Levante. "Sono venuti con alcuni colleghi italiani per gustare i tortelloni, poi hanno chiesto una pizza e poco dopo hanno proposto all’autore dell’impasto, e cioè a mio marito Mario Di Sisto (nella foto), una collaborazione con la prestigiosa rivista gastronomica giapponese ‘Gohan’, che significa sia riso sia pasto", spiega Monia Carabbi, che gestisce con il consorte la minuscola e antica trattoria ‘Il Portone’, di Vedegheto. "Hirotoshi Wako, referente dello ‘Slow Food Giappone’ ha chiesto il supporto di Mario per l’inserimento della ricetta di questa specialità nel magazine e quindi per l’avvio di una collaborazione", puntualizza la Carabbi. La pizza che ha entusiasmato i clienti venuti da lontano è praticamente senza lieviti e viene preparata con prodotti semplici e genuini e una ‘maturazione’ di due o tre giorni in frigo. La specialità di Mario Di Sisto avrà probabilmente un seguito tra qualche mese: "Dopo averci proposto la collaborazione per illustrare la ricetta sul settore della loro rivista riservato alla pizza e alle sue varianti, ci hanno invitato nel loro Paese".