La poesia di Antonella in ricordo di ‘Paola’

"In un periodo difficile, ho trovato conforto nella scrittura". Trasmette tutta la forza e l’emozione delle sue poesie Antonella Matti, vincitrice del concorso letterario Città di Bologna. Paola parla infatti della mamma, venuta a mancare qualche anno fa a causa di un brutto male: "Scrivere, così come la musica, mi ha sempre aiutato a buttare fuori gli aspetti più tristi della mia vita per elaborarli meglio – racconta –. Nel mio lavoro c’è tantissimo dolore, ma anche tutta la felicità per aver avuto mia madre nella mia vita. Volevo condividere tutto questo con il mondo". L’iniziativa letteraria promossa da Succede solo a Bologna, con il patrocinio del Comune, mira a valorizzare la potenza infinita della scrittura: la prima classifica della sezione Generale ha così ricevuto la pergamena di vittoria direttamente dal sindaco Matteo Lepore, a Palazzo d’Accursio.

Per lei è pronto anche un contratto con la casa editrice Minerva Edizioni, consegnato direttamente dall’editore Roberto Mugavero: "Riceviamo tantissimi lavori ed è sempre difficile dire ‘no’, ma è anche vero che il mercato letterario è molto complicato. Siamo quindi contentissimi di questo concorso e della vittoria di una raccolta che celebra Bologna come posto perfetto nel mondo".

Il progetto, ideato e seguito per dieci anni da Vittoria Borghetti in memoria del marito Guido Zucchi, ha registrato un’altissima partecipazione, con oltre 2.500 opere arrivate da aprile a ottobre da parte di poeti di ogni età e di ogni provenienza, a partire da tutte le regioni d’Italia fino alle grandi capitali estere, come Parigi e Madrid, ma anche Inghilterra, Polonia e Svizzera. Elena Selmo, responsabile del concorso, ha così accolto durante la premiazione anche gli altri vincitori della sezione: la seconda classificata Maria Iattoni, autrice de Il sonetto (rappresentata dal figlio), e Milena Cipressi, terza con Io e me. Premiata anche Alessandra Cadoppi per la categoria Dialettale con Ajîr e incû. Per la categoria Baby (under 11), hanno vinto Luna Melli con Così una poesia, Sara Mori con Se fossi libero e Anna e Filippo Gamberini con Bologna.

Nel gruppo Junior (la fascia tra 12 e 18 anni) premiati Maddalena Marra con Meraviglioso dolore, Luca Guidetti con La regina della notte e Rachele Califano con Il mare. "La poesia oggi può forse essere considerata un po’ di nicchia, ma resta una delle cose già profonde che abbiamo e questi lavori lo dimostrano", conclude Selmo. I lavori arrivati alla fase finali sono pubblicati in una raccolta disponibile nell’info point di Succede solo a Bologna in Corte Galluzzi e sul sito di Minerva.

Francesco Moroni