La poesia entra nella casa della politica con i versi di Patrizia Cavalli

La poesia entra nella casa della politica cittadina, cosa che non può far che bene. Da ieri, giorno della sua nascita, i versi di Patrizia Cavalli, una delle voci più autrevoli della poesia contemporanea, mancata lo scorso giugno a 76 anni, vegliano sui consiglieri comunali di Palazzo d’Accursio. "L’aria è di tutti, non è di tutti l’aria?Così è una piazza spazio di città.Pubblico spazio ossia pubblica aria": il poemetto ’Aria pubblica’, contenuto nella raccolta ’Pigre divinità e pigra sorte’ del 2006, è infatti ora riportato a caratteri dorati su un pannello verde ottanio di tre metri e sui tanti segnalibri (con tanto di qr code per scoprire la bibliografia di Patrizia Cavalli che fu anche traduttrice e vicitrice di un Campiello) poggiati sui banchi del Consiglio comunale, che saranno diffusi anche in tutte le biblioteche.

In pratica, un primo incontro ravvicinato con la poesia sul luogo di lavoro per i nostri politici (iniziativa senza precedenti a livello internazionale) e un primo segnalibro ufficiale del nostro Comune, che rende così omaggio a una voce poetica che dedicò questa semplice ma profondissima riflessione all’uso dello spazio urbano, al valore della piazza come luogo del vuoto ‘sicuro e chiaro’, a disposizione di tutti.

"Una costruzione stilistica che nel suo andamento rimanda alle epistole civili di stampo illuministico, ma che si appropria dell’eco classica attualizzandola con quel linguaggio famigliare, quotidiano e contemporaneo che è la cifra più significativa della poesia di Cavalli", si legge nella motivazione. E sempre ieri, in apertura del Consiglio comunale, sui banchi sono state distribuite copie di poesie tratte da varie raccolte poetiche dell’autrice.

"Bologna decide di fare entrare il linguaggio delle artiste e degli artisti in Consiglio comunale, un’azione già cominciata con la collocazione all’interno della stessa Galleria dei Senatori, delle Sibille di Elisabetta Sirani" spiega Elena Di Gioia, delegata alla cultura. E prosegue: "Pubblico, piazza, aria sembrano le parole fondanti di una Costituzione, anzi lo sono".

Patrizia Cavalli popolava la quotidianità del suo linguaggio con un’ironia spiazzante e il modo migliore per inaugurare pubblicamente la presenza dei suoi versi sarà ’performatizzando’ il pannello, irradiando la sua voce presa da un frammento sonoro estratto dall’evento ’Diana Tejera & Patrizia Cavalli, quando musica e poesia s’incontrano’ (portato all’Auditorium di Roma l’8 aprile del 2011), sabato 22 aprile dalle 10 alle 13, orario di apertura al pubblico della sala.

Benedetta Cucci