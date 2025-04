La poesia venuta dall’Est al Festival internazionale

‘Con-Versi-Amo con il mondo’. A Castel Maggiore seconda edizione il 17 e 18 maggio prossimi del Festival di poesia internazionale con ospiti Serbia e Macedonia del Nord. Il festival si svolgerà nel Parco del sapere Ginzburg, in via Bondanello, nel teatro Biagi D’Antona in via La Pira e nel centro di lettura L’Isola del tesoro, in via Lame a Trebbo di Reno. "Quest’anno – spiega il Comune in una nota –, la direzione artistica della poetessa Claudia Piccinno e lo staff costituito intorno al progetto, orientano il dialogo interculturale a Serbia e Macedonia del Nord, con gli interventi dei belgradesi Milica Jeftimijevic Lilic e. Miloš Jankovic e dei macedoni Borche Panov e Daniela Andonovska-Trajkovska. Insieme ad essi, gli italiani Alessandro Ramberti, Stefano Caranti, Ester Cecere, Cinzia Demi e il pittore Maurizio Caruso".

L’evento si aprirà sabato 17 maggio alle 11 nel Pas, con Livio Muci, esperto di letteratura dei Balcani, e letture di poesie da parte degli autori Milica Jeftimijevic Lilic, Miloš Jankovic, Daniela Andonovska Trajikoska e Borche Panov. Ci sarà un’esposizione di Maurizio Caruso. Nel pomeriggio, dalle 18,30 alle 20.30, il teatro Biagi D’Antona ospiterà l’incontro ‘Dialogo Interculturale a Tre Voci: Italia-Serbia-Macedonia’, con la partecipazione di Akar Duo (Davide Ritelli e Pierpaolo Candeloro) che si esibirà in musiche dei Balcani e di Cinzia Demi e Alessandro Ramberti, quali esponenti della poesia italiana contemporanea. Gli eventi saranno condotti da Manuela Cavicchi ed Elisa Tamburini dello staff del Pas, che si avvarranno delle traduzioni di Mila Freddi, Viviana Costanzo e Beatrice Cuscini, nonché delle letture di Riccardo Balestra.

Domenica 18 maggio, nel centro di lettura ‘L’Isola del Tesoro’, dalle 11 alle 12,30 l’incontro Poeti italiani: Ester Cecere e Stefano Caranti si alterneranno con gli ospiti serbi e macedoni nella lettura delle proprie opere. L’evento sarà condotto da Raffaella Tamba, responsabile dell’Isola del Tesoro, e Claudia Piccinno e si avvarrà delle traduzioni di Mila Freddi e Beatrice Cuscini.

p. l. t.