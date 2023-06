La poesia vola in tre giorni di parole e musica

Da domani al 14 giugno, la poesia sarà protagonista tra Archiginnasio, Salaborsa e alcuni luoghi dell’università, con il ’Szymborska Festival’: tre giorni di reading e workshop con poeti e cantautori che il Centro di Poesia Contemporanea dell’ateneo dedica alla poetessa polacca Premio Nobel nel centenario dalla nascita. Lo speciale legame che Wislawa Szymborska instaurò con Bologna e l’ateneo è occasione per festeggiare questa grande voce del Novecento, mentre una serata sarà dedicata anche a Cristina Campo, che a Bologna nacque e di cui pure quest’anno si celebra il centenario. Gli ospiti sono davvero tanti, tra cui le finaliste Premio Strega Poesia Silvia Bre e Vivian Lamarque, i poeti polacchi Michał Rusinek e Jarosław Mikołajewski, che di Szymborska furono amici e collaboratori, cantautori particolarmente legati alla letteratura come Vasco Brondi e Maria Antonietta e i poeti Valerio Magrelli e Luis Garcìa Montero, vincitori del Premio Alma Mater Violani Landi alla carriera.

Il taglio del nastro è domani alle 17,30 nel cortile dell’Archiginnasio. I poeti Vivian Lamarque e Valerio Magrelli dialogheranno con Guido Mattia Gallerani sul loro rapporto con la poesia di Wislawa Szymborska e terranno un reading della propria poesia. Alle 21 ci si sposta in Salaborsa, dove la poetessa Silvia Bre (traduttrice italiana di Emily Dickinson per Einaudi) racconterà la figura di Cristina Campo con Isabella Leardini, poetessa e direttrice del Centro di Poesia Contemporanea. A seguire la cantautrice Maria Antonietta, che con un verso di Cristina Campo ha intitolato anche il suo ultimo album, terrà un reading.

Martedì alle 10,30 in aula Carducci, nel Museo di Palazzo Poggi, laboratorio con Magrelli e Bre. Alle 17.30, nella Sala Ulisse, del Rettorato cerimonia del Premio Alma Mater Violani Landi che viene quest’anno assegnato a Luis García Montero e a Valerio Magrelli. Dalle 21 in Salaborsa performance con più di venti autori di diverse generazioni, in un immaginario ’Grand Hotel Szymborska’, che leggeranno poesie di Szymborska e proprie. Per l’ultima giornata del festival, segnaliamo l’incontro alle 18 in Salaborsa con Michał Rusinek e Jarosław Mikołajewski, che furono grandi amici e collaboratori di Szymborska. Gran finale con Vasco Brondi.